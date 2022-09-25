Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ekonomi modelinin hedefi ülkemizi yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Ülkemizi uyguladığı ekonomik model nedeniyle eleştirenler bizimle aynı çizgiye gelmişlerdir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yıllardır dayatılan enflasyon, faiz, kur dengesinin bir işe yaramadığı ortaya çıktı.



Büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin doğru olduğunu anladı. Sayın Putin yüksek faizi savunurken şimdi düşürmeye başladı. Hiçbir devlet eski modelle ekonomisini durgunluğa düşürmeyi göze almıyor. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin kamu bankaları başta olmak üzere düşük faizle yatırıma davet ediyorum.

2018 yılında biz ekonomi politikasında istihdam ve üretim odaklı bir tercihte bulunduk. Yaşanan her gelişme tercihin doğruluğunu teyit etmiştir. Her ülke gibi biz de ekonomik krizin bedellerini ödedik, ödüyoruz. Aldığımız tedbirler, kurduğumuz mekanizmalar iş dünyasının gayretleriyle bu sıkıntıyı kontrol altına aldık. Enerji e emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş gibi olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz.

2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız ayrım trilyon liraya yaklaştı. Bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem de üreticimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz. Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımızda devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.

Enflasyonu şubat ayında makul seviyelere indireceğiz, sonrasında tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Geçmişte bunu biz yaptık. Faizi yüzde 4,6'ya enflasyonu 6,2'ya indirdik. 6 sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu başbakan.

Yeni bir sosyal konut kampanyasını başlattık. Bununla kalmıyoruz. Seçimlerin akabinde bu işin ikinci etabını başlatacağız. İlk etabını oluşturan 250 bin konutun inşasına başlıyoruz. Bu kampanya ile fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadelemize katkı sağlayacağız. Enflasyonu mazide hatıra haline dönüştüreceğiz.

NAKİT ÖDEMEYE DE VERGİ İSTİSNASI

Çalışanlara ödenen yemek ücretinin vergi istisna yöntemi değişecek. Yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakit ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnasına girecek.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ YARDIMLARI DA KAPSAMDA



Bir diğer müjdemiz çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz yardımlarından vergi ödemesinin kaldırılmasıyla ilgili. Isınma giderine ilişkin desteklerin vergi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz. Yurt dışındaki inşaat, bakım, onarım gibi işlerde Türk işçi çalıştıranlar gelir vergisi ödemeyecek."