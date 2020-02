Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler, havalimanları gibi dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik." dedi.



Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Teknopark'ın hemen yanında kurulmasını isabetli bulduğunu ifade ederek, havalimanı bölgesinde kurulan fuar ve kongre merkezi ile millet bahçesinin de Teknopark'a önemli katkılar sunacağını dile getirdi.



2. Dünya Savaşı'nın ardından kendilerine bilim ve sanayi alanında doğru hedefler belirleyip planlı ve kararlı şekilde ilerleyen ülkelerin, dünyada söz sahibi bir yere geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Türkiye, Menderes ve Özal dönemi dışında böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur. Yeniden bu yarışa dahil olmamız son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz adımlar ve atılımlar sonucu gerçekleşmiştir. Nitekim içinde bulunduğumuz Teknopark da rahmetli Turgut Özal'ın bir projesiydi. Bu bölge 1988 tarihinde, yani bundan tam 32 sene evvel Bakanlar Kurulu kararıyla İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Proje Alanı olarak belirlendi. İçinde havalimanı da olan uluslararası ölçekte projelerin yürütüldüğü bir teknoloji merkezi oluşturulmak amacıyla bu adım atıldı. Ancak bu arazi yıllarca boş kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2001'de biterken, işin teknoloji parkı boyutu tamamıyla görmezden gelindi. Ne mutlu ki projenin teknopark ayağını hayata geçirmek bize nasip oldu. Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler, havalimanları gibi dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."



Erdoğan, Türkiye'nin 207 üniversitesi, 1.234 Ar-Ge merkezi, 365 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesinden oluşan güçlü araştırma altyapısına sahip bir ülke haline geldiğini belirterek, "Bu merkezler birbirinden kıymetli firmalara, girişimcilere ve cevval gençlerimize ev sahipliği yapıyor. Akademik ve teknik bilginin ekonomik değere dönüştüğü bu sistemde üretilen her unsur, ülkemizin hedeflerine yaklaşmasına katkı sağlıyor. Sadece Teknopark İstanbul'da bugüne kadar yapılan işler dahi tek başına bu gerçeğin en en müşahhas ifadesidir." dedi.



Teknopark İstanbul'da 312 şirket ve kuluçka merkezindeki girişimcilerin 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ettiğini kaydederek, "Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı. ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan, BMC Power gibi büyük şirketler, Altınay Havacılık, Fourtech, Femsan, Armelsan, Figes gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM Korvet, Altay Tankı, ANKA İHA, AKYA Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor. Odak teknoloji alanlarında 10'dan fazla üniversite burada akademi-sanayi işbirliğinin başarılı uygulamalarını hayata geçiriyor. Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor. Bunlar arasında BASF yenilik merkezi, Boeing'in ülkemizdeki inovasyon merkezi, küresel otomotiv sektörüne hizmet veren dünyanın lider motor aktarma organları ve araç mühendisliği şirketi FEV Türkiye de yer alıyor." diye konuştu.



"AR-GE ÇALIŞMALARI TİCARİ DEĞERE DÖNÜŞTÜKÇE TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜ ARTIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ar-Ge çalışmaları ticari değere dönüştükçe Türkiye'nin rekabet gücünün de artığını vurguladı.



Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi'nin 4 ayrı kümelenmeyi desteklediğine değinen Erdoğan, savunma, havacılık ve uzay, sağlık endüstrisi, denizcilik ve siber güvenlik kümelenmelerinin dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, milli teknolojileri üretmek, yerli sanayiyi bir üst lige çıkarmak hedefleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.



Erdoğan, kritik şirketlerin yanı sıra yeni filizlenen girişimlerin de Teknopark İstanbul'un imkanlarından faydalandığını belirterek, "Halen 95'i aşkın girişimci, inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge çalışmalarını burada yürütüyor. Bunların arasında laboratuvarda yapay elmas üreten, anne sütünü zehirli kimyasallardan arındıran, yapay zeka ile risk tahmini yapan, sahte ilaçların tespitini sağlayan, akciğer kanserinin üç boyutlu navigasyon yöntemiyle teşhisini kolaylaştıran çalışmaları yürüten gruplar da burada bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomiye güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz 21 ay sonra yüzde 8,6'lık bir artışla rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman, yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın." dedi.



Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Teknopark İstanbul'un bu günlere gelmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sunulan desteklerin yanında Savunma Sanayii Başkanlığı ile İstanbul Ticaret Odası'nın güç ortaklığının da önemli rol oynadığını söyledi.



Burada yürütülen çalışmaların diğer teknoparklara da örnek olduğunu anlatan Erdoğan, tüm etapları tamamlandığında İstanbul Teknopark'ın 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşeceğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burayı 43 bin araştırma geliştirme mühendisinin çalıştığı, dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri konumuna getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Ülkemizdeki 85 teknoparkımızın hepsinde de firmalara son derece cazip teşvikler sunuyoruz. Ülkemizin en yetenekli gençleri en başarılı girişimcileri bu kampüslerde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu gibi merkezler tersine beyin göçünü de teşvik ediyor. Yurdumuza dönecek araştırmacılara birinci sınıf iş ortamları sunuyor. Çok müşahhas bir örnek vereyim, Türkiye'nin daha kısa bir zaman önce 'Türkiye'nin otomobili Projesi' halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Türkiye ilk yerli otomobil için harekete geçtiğinde birileri Türkiye'de otomobil sanayi kurulamaz diye resmi raporlar yazıp niyetlerini kayda geçiriyorlardı. Bu zihniyet ülkemize 60 yıl kaybettirdi. Biz bu adımı attık ve gördük ki Türkiye'nin gücü de potansiyeli de yeterli."



Bu projenin beyin takımının Bilişim Vadisinde, Türkiye'nin medarı iftiharı olabilecek teknoloji ve inovasyon merkezinde şu anda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Birçok Türk mühendis ve profesyonel, yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına döndüler. Şimdi Türkiye'nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi'nde geleceği şekillendirecek çalışmalar yürütüyorlar." dedi.



Erdoğan, geçen sene uygulamaya başladıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na gelen talebin de ümit verici seviyede olduğuna işaret ederek, "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, dünyanın en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar, çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini Türkiye'yi seçiyor. Gelen araştırmacılar akademik birikimlerini ve saha tecrübelerini ülkemize aktarıyor, doktora öğrencileri yetiştiriyor ve gençlerimize rol model oluyorlar." ifadelerini kullandı.



"KENDİMİZİ SAVUNMA SANAYİDE İSPATLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin genç nüfusuyla, giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye aday olduğunu söyledi.



Bunun için en önemli hazine olan gençlerin becerilerini geliştirecek ve meraklarının peşinden koşmalarını teşvik edecek bilim merkezleri, deneyap teknoloji atölyeleri açtıklarını anlatan Erdoğan, "Teknofest'in gördüğü ilgi, milletimizin teknoloji alanındaki potansiyelinin gücünü gösteriyor ve bununla birlikte de geleceğe yönelik ümitlerimizi daha da arttırıyor." dedi.



Türkiye'nin geleceğinin, teknolojide ve inovasyonda olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz kendimizi savunma sanayisinde ispatladık. Şimdi sıra üretimin diğer alanlarına geldi. Bilinçli bir stratejiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Milli gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkınma göstergelerinde geldiğimiz yer, bize bu cesareti veriyor. Bu başarıların üzerine yenilerini koyacak topyekun bir üretim seferberliği ile Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız. 2018'in son çeyreğinde ve geçen sene tamamen dış kaynaklı bir ekonomik saldırı sebebiyle, hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık. Hamdolsun bu ekonomik tuzağı bozduk ve ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahminlerini boşa çıkarttık. Şimdi hepsi de 'Biz hata etmişiz. Aslında Türkiye daha hızlı toparlanacak' demeye başladılar. 2019'u her şeye rağmen, pozitif büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. Bu yıl da öngörülerin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza can-ı gönülden inanıyorum."



"YATIRIM İKLİMİ, YENİDEN CANLANMAYA BAŞLADI"



Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım ikliminin, yeniden canlanmaya başladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Otomobilden konuta kadar her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz 21 ay sonra yüzde 8,6'lık bir artışla rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman, yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın. Hükümet olarak yatırım desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz, Ar-Ge desteği veriyoruz, istihdam destekleri veriyoruz ve faizler ciddi manada tek haneli rakama düşmüş vaziyette. Öyleyse şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır. Yatırım istihdamı getirecektir. İstihdam üretimi ve ardından da rekabeti getirecektir. Yani üzerimize düşen her şeyi biz yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra geç kalırsınız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım için gereken öngörülebilirliği sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguladıklarını belirterek, eksik olan ne varsa el birliği ile üzerine gideceklerini, Türkiye'yi en kısa sürece 2023 hedefleriyle buluşturacaklarını söyledi.



En büyük hayallerinin gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ülkemize ve milletimize olan inancımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmemize kimse mani olamaz." dedi.



Erdoğan, açılışını yaptıkları Teknopark İstanbul'un 2. etabının hayırlı olmasını dileyerek, bu eserlerin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



TÖRENDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar ve ilgililer ile Teknopark İstanbul’un 2. etabını, kurdele keserek açtı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından İstanbul’un fethi öncesi yaşanan kanlı ay tutulması esnasında gökyüzü haritası işlenmiş, cam fanus içerisinde; gök cisimlerinin ufuk çizgisine göre konumunu ölçmek için Müslüman bilim adamları tarafından keşfedilen usturlab ile Roketsan tarafından geliştirilmiş, günümüz teknolojisinde aynı amaçla kullanılan ataletsel seyrüsefer ölçüm sistemi, küresel konumlama sistemi ve elektro-optik yıldız takip sisteminin yer aldığı hediye takdim edildi.