Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'a rahmet diledi. Erdoğan, "Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 20:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

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İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi. 

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