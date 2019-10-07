Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki ülke olarak işbirliğiini daha da geliştirmek istiyoruz. Bu çabaların meyvelerini toplamaya başladık. 2010'da imzalanan serbest ticaret anlaşmasını geçen yıl revize ettik. 2010'dan bu yana ticaret hacmi yüzde 200 arttı. 2018'de ise rekor kırarak 1,2 milyar doları yakaladı. 2019'un ilk 8 ayında bu rakam 819 milyon dolara ulaştı. Geçen yılki rekorun da üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra 5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

Sırbistan Balkanların tam merkezindeki stratejik konumuyla yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor. Sırbistan ile karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımız ile 8 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sırbistan'da faaliyet gösteren şirket sayısı 800'ü geçti. Sırbistan'da 1 milyon dolar olan Türk yatırımları 2018'de 200 milyon dolara ulaştı. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını yapacağız.

Müteahhitlerimiz dünyanın farklı bölgelerinde büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladılar. Bu tecrübeyi Sırbistan'a da aktarmak istiyorlar. Müteahhitlik fırmaları yaklaşık 395 milyon dolarlık iş hacmine sahip.

Belgrad-Saraybosna otoyolu projesi sadece bir yol projesi değil bir barış projesidir.

2018'de Sırbistan'dan gelen turist sayısı rekor kırdı. 225 bin Sırp turisti ağırladık.

İşadamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Sırbistan'la ilişkilerimizin ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. İşadamlarımızın, girişimcilerimizin yanındayız. Sırp girişimcilere de ülkemizin tecrübelerinden daha fazla istifade etmelerini bekliyorum."