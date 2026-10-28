Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İspanya 'daki iki hızlı trenin çarpıştığı ve 64 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya mesajından mesaj paylaştı.

"Dost İspanya’da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyor, İspanya halkına ve hükûmetine Türkiye ’nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum” ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı da İspanya’ki tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Bakanlık, İspanya’da meydana gelen tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İspanya’nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden Türk vatandaşının bulunmadığı ve gelişmelerin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğince yakından takip edildiği aktarıldı.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Yaşanan kayıpları derin bir üzüntüyle takip ettiklerini belirten Çelik, “Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerinde, dost ve müttefik İspanya halkının ve devletinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.