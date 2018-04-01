Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı."

"ABD'nin Suriye politikasında kısmı olsa da bazı müsbet değişiklikleri takdirle karşılıyoruz."

ÖNCE DIŞARDA HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletler'de Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Şunu bileceksin, mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonu çerçevesinde şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 844 olduğunu belirtti.



Fransa'nın Afrin operasyonuna yönelik açıklamalarını da sert şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristleri Elysee Sarayı'ndan kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler" dedi.

"BİR YERE KADAR KAÇARSIN"



MİT'in Kosova'daki operasyonunu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar kaçacak biz kovalayacağız... FETÖ'yü de kovalıyoruz. Bak Kosova'dan altı tanesini paketleyip getirdi Milli İstihbarat. Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaçarsın" şeklinde konuştu.