Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması: Eller tetiklerden çekilmeli

"İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır." diyen Erdoğan, Türkiye 'nin bu yönde atılacak her adıma destek ve katkı vereceğini anlattı.

Erdoğan, "Daha fazla sivil kayıplar olmadan, Avrupa ve Asya'yı yıllarca etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında sekiz gündür devam eden savaşa ilişkin uyarıda bulundu.

Erdoğan, "Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural, ahlak ve sınır tanımadan aylardır işledikleri zulümler sebebiyle Hitler gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır." dedi.

Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'in soykırımın birinci sorumlusu olduğunu ifade eden Erdoğan, katliamlara karşı ses çıkarmayanların da suç ortağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum. Gazze'nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını, anasızlığın, babasızlığın ağır yükünü taşıdıkları halde zalimler karşısında diz çökmeyen yetimleri, öksüzleri, zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum.

2019'dan bu yana gerçekleştirdiği 262 programla 15 milyonun üzerinde gence ulaşan forumumuzun 70'den fazla ülkedeki üniversitelerde kulübü bulunuyor. Bu kulüplerdeki 75 bin öğrenci, farklı alanlardaki akademik girişimlerini sürdürüyor. Geniş bir coğrafyada 500 milyon gencimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı yapan forumun başkan ve üyelerini tebrik ediyorum.

"İSLAM DÜNYASI OLARAK ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte güçlü olacağız. Şunu özellikle vurgulamak isterim; İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutları. Son iki yıldır yüzümüzü nereye çevirsek bir dramla, savaş ve insanlık suçlarıyla karşılaşıyoruz.

"İSRAİL SİVİLLERİ KATLEDİYOR"

Gazze'de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor. İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde ahlaksız ve arsız bir şekilde sivilleri katlediyor. Yüzde 80'i enkaz haline gelen işgal altındaki topraklarda, işgal politikasını hiçbir kural ve ilke tanımadan günden güne yaygınlaştırıyorlar.

"İNSANLAR VAHŞİ ŞEKİLDE HEDEF ALINIYOR"

İnsani yardım girişlerine engel olup, açlığı silah olarak kullanıyorlar. Yemek kuyruğuna giren insanlar vahşi bir şekilde hedef alınıyor. Sivil yerleşim alanları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bombalanıyor.

"SUSANLAR DA SUÇA ORTAK"

Gazze'deki soykırımın birinci sorumlusu Netanyahu hükümetidir. Ancak Netanyahu ve cinayet şebekesinin katliamlarına ses çıkarmayanlar da kabul edelim ki bu suçlara ortak olmuşlardır. Soğuk betonlara sıra sıra dizilen o masum yavruların kanı, İsrail'in şımarıklığına susanların ellerine, yüzlerine, alınlarına bulaşmıştır. Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural, ahlak ve sınır tanımadan aylardır işledikleri zulümler sebebiyle Hitler gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır.

"ELLERİN TETİKLERDEN ÇEKİLMESİ ŞART"

Bir başka gerçek şudur; İran'la olan çatışmalar maalesef süratle geri dönülmez noktaya doğru gitmektedir. Artık bu haydutluk bir an önce son bulması gerekiyor. Daha fazla sivil kayıplar olmadan, Avrupa ve Asya'yı yıllarca etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır.

İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır. Türkiye bu yönde atılacak her samimi adıma destek ve katkı vermeye hazırdır. Çünkü biz coğrafyamızda daha fazla kaos, çatışma, savaş ve sivil ölümü görmek istemiyoruz.

"YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN DİYORUZ"

Doğru, adil ve hakkaniyetli olanı cesaretle savunmaktan imtina etmedik. Kimin ne dediğine değil, mazlumların ne dediğine baktık. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Bugün de hiçbir ayrım yapmadan mazlumlara sahip çıkıyoruz. Bugün de barış, diplomasi, adalet, hürriyet diyoruz. Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz.