Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirilmiş; müdahale sırasında iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili gerekli tahkikatlar süratle başlatılmıştır.

- Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.

"ORDUMUZUN CAYDIRICILIĞI DAHA ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK"

- Savunma sanayiinde canını dişine takıp çalışan sektörü bugünlere taşıyanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü oluşturan sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız.

- Bugün devreye aldığımız yatırımlar, hedefe giden yolda çok kritik bir merhaleyi teşkil etmektedir. Kurulan bu yeni altyapıyla ordumuzun caydırıcılığı daha üst seviyeye çıkacak.

- Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz. Çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz. Son 23 yılda geliştirdiğimiz ürün ve platformlarla güçlü insan kaynağımız ve kurumsal kapasitemizle bu alanda norm koyan ülkelerden biri haline geldik.

“MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE BUGÜNLERE ULAŞTIK”

- Savunma sanayiinde önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan gurur verici seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama hiçbirine boyun eğmedik. Aziz milletimizin desteğiyle savunma sanayiinde alın teri döken kardeşlerimizin emeği ve kurumlarımızın eşgüdümü ile bugünlere ulaştık.

- Biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefetin genel başkanı 'Balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor' diyordu. Bu zatın timsah gözyaşlarıyla uğurladığı selefi ise bölgemizin yangın yerine döndüğü bir dönemde 'Bunlara ne gerek var, bize kim saldıracak' diyordu.

- Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik. Ciromuz 20 milyar doları geçti. Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız. Türkiye'nin önünü kesmeye dönük çabalara rağmen, bu büyük atılımı hep beraber gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin stratejik aklını temsil eden kurumlarımızdan biri olan ROKETSAN, bu kutlu yürüyüşte çok önemli bir misyonu yerine getiriyor."