Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e işgal tepkisi: Hamas ve Hizbullah sadece birer bahanedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti “Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” Programı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, yerel seçimlere değindi.

Cumhurbaşkanı, "31 Mart seçim sonuçlarını milletimizle birlikte değerlendirdik. Nerede eksiğimiz olduğunu tespit etmeye çalıştık. Milletimizin hassas terazisinde kendimizi tarttık" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimiz hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklarından üzerinden bizim geleceğimize inanıyor. Milletimiz etrafı ateş çemberi olan ülkemizin güvenliğini bizim sağlayacağımıza inanıyor. Vatandaşımız, muhalefetten kendilerine hayır geleceğine asla inanmıyor."

"Millet ve memleket sevdalısı isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı, "Makamlar, rutbeler, oturulan koltuklar değişebilir, dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrünü adadığımız AK Parti'nin kutlu davası ilelebet payidar olacaktır" diye ekledi.

"GAZZE HALKININ DİRENİŞİNİ KIRAMADILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarına da değindi. "Son bir yıldır bölgemizde katliamlar yaşanıyor. İsrail'in Gazze halkına soykırımı birinci yılını doldurmak üzere. Tüm dünyanın gözleri önünde 50 bine yakın masum insan katledildi" dedi.

İsrail'in, savaş hukuku ve insana dair ne kadar değer varsa ayaklar altına aldığını söyleyen Erdoğan, şunları ekledi. "Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. Gazzeliler, 364 gündür Siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor."

Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Gazze halkının yanında olmayı sürdürececeğini belirten Cumhurbaşkanı, "İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz. İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Türkiye'de ne diyorsak BM kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz. Kimsenin baskısına tehdinine boyun eğmeden, mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız" diye konuştu.

"BATI, HOLOKOST UTANCIYLA SESİNİ ÇIKARAMIYOR"

Dini fanatizmle hareket eden İsrail yönetiminin niyetinin belli olduğunu belirterek, "Batılı ülkeler Holokost utancından dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve katliam çetesine sesini çıkaramamaktadırlar" dedi.

Erdoğan, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Coğrafyanın sınırlarının kanla çizilmesine yönelik planlar uygulamaya konulmaktadır. Hamas, Hizbullah sadece birer bahanedir. İsrail işgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için her gün bahane üretiyor.

"İçimizdeki bazı İsrail dostları, Siyonist muhipleri, gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu'ya dur denilmezse bu politikanın nereye varacağını bizler tahmin edebiliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgenin istikrar ve güven kaynağı olduğun, aynı stratejik akılla hamlelerini planladığını ifade etti.

Erdoğan, şunları ekledi: "Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına müsamaha gösteremeyiz. Daha çok kan dökülmeden, yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun. Gözünü kan bürümüş İsrail hükümetinin harladığı ateş sizleri de yakacak. Bu yangın, el ele verip söndürmezsek eninde sonunda size de ulaşacak. İsrail'e önlem almadığımız her gün bu kan deryası büyüyecek."

Muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. Yaklaşık dört yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden kavgaya tutuştular. Bölgemizin dört bir tarafından çatışma sesleri gelirken, tansiyonun düşmesine müsaade etmiyorlar. Türkiye'ye bir hayrım dokunsun istiyorsanız, gölge etmeyin sizden başka ihsan istemiyorum."