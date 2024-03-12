Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: "Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçilerle iftar programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki katliamların tekrar etmemesi için garantör olarak sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan'ı maalesef Gazze başta olmak üzere yakın çevremizde yaşanan hadiseler nedeniyle bu sene buruk karşıladık. Gönül coğrafyamızda acıların, gözyaşlarının devam etmesi nedeniyle gerçekten üzüntü içerisindeyiz.

5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu. 73 bin Filistinli yaralandı. İsrail, 7 Ekim öncesinde 17 sene boyunca uyguladığı ablukayla zaten Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirmişti.

"GAZZE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE KADIN MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ"

Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Bunu sadece biz değil bölgeyi ziyaret eden herkes söylüyor.

Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Şimdiye kadar gizli açık her yolu denediler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar.

Bugün de zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yönetciler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de açlıktan ölen bebeklerin hesaplarını versin.