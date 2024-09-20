Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin açıklama

Jandarma ve emniyete 7204 yeni araç tahsis edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz." dedi. Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık." ifadelerini kullanıp 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DAEŞ'ine, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Erdoğan İsrail'in siber saldırılarına da ilişkin "Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz. Devletimize ve milletimize karşı mesuliyetlerimizi yerine getirebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Alınan ve hizmete sunulan araçların 5001 tanesini emniyet teşkilatı 2203 adedini iste jandarma teşkilatını kullanacak. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır.



Kolluk birimlerimizi görünür ve daha hızlı kılacak olan teknik donanım ve imkanlardır. Polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı hiçbir yer olamaz. İnsan kaynağı ile birlikte araç gereç ve teknolojik kapasiye de artmalı.

Biz yakın tarihimizde güvenlik noktasında yaşanan sıkıntıları çekmiş bir ülkeyiz. Ekonomik açısında dan çok ağır faturalarla karşılaştık. Bizi yıllarca ikinci sınıf demokrasiye ve ekonomiye mahkum ettiler. Kargaşa ve çatışma ortamıyla milletin ensesinde boza pişirdikleri vesayet teşebbüsleri olarak kullandılar. 2002 yılında göreve geldiğimizde asayiş hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına büyük önem verdik.

TERÖR MESAJLARI



Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DAEŞ'ine, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Bu operasyonların neredeyse tamamını yerli ve milli teknolojimizle gerçekleştiriyoruz.

Terörü kaynağında yok ediyoruz. İnlerini başlarına yıkıyoruz. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz.

İSRAİL'İN SİBER SALDIRILARI



Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük.

"BİZDEN RAHATSIZ OLUYORLAR"

Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan herkes, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır.

Devletimize yönelik en küçük güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmiyoruz. Türkiye'yi her alanda dünyada örnek gösterilen seviyelere taşıyana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde sizin emeğiniz çok önemli.

Tüm mağaralara inlere girdiniz, teröristleri temizlediniz. Namlunun ucuna sadece gözünüzü değil, gönlünüzü de koyuyorsunuz. Sizler bu milletin bağrından çıkmış öz evlatlarısınız. Sizlerle her zaman övündüğümü bilmenizi istiyorum.

Türkiye asla tek başına bırakılmayacak bir ülkededir. Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları, bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Polisimiz, jandarmamız ile milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz.