Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluşu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İzmir 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Milli Mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."