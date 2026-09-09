Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluşu mesajı
09.09.2026 14:19
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Milli Mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."