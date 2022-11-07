Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Beştepe'deki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.



Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

"Ülkemizin 81 vilayetinde özellikle ilçelerinde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı’na ilişkin beklentilerini, tekliflerini alarak özellikle vizyonumuzu somutlaştıracağız. Böylece seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz.

"TOGG MART SONUNDA YOLA ÇIKACAK"



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim bandından çıkışıyla taçlandırdık. Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri kimi özgüven eksikliği, kimi kasıtlı sabotajlar, kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli bir sembol haline gelmiştir. TOGG’un başarısı sadece bir firmanın bir markanın bir üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. TOGG mart sonunda yola çıkacak.

UYUŞTURUCU İDDİALARINA TEPKİ



Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polislerimize ve hükümetimize iftira atanların siyaset yapmanın ötesinde sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Her kim Türkiye’yi terör örgütleriyle, mafyayla, uyuşturucuyla, küresel tefecilerle, envai türden kopukla, uğursuzla, aynı fotoğrafın içerisine sokuyorsa yaptığı işin adı 5’inci kol faaliyetidir. Bu sinsi oyunu bir kez daha bozacağız.

DAR GELİRLİYE DESTEK PROGRAMI

Hayatın idamesi için gereken temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza kapsamlı yardımlarımız devam ediyor.

Türkiye aile desteği programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir.

Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.

Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ



"Uzlaşma olmazsa kendi teklifimizi götüreceğiz. Prensip olarak temel hak ve özgürlükler ile ilgili konuların halk oylamasına gitmesini doğru bulmuyoruz."