Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı 15.30'da Beştepe'de başladı.



Toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Sona eren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kurdaki rekabet gücü yatırımda, istihdamda artışa yol açar. Ülkemizde yaşanan tam da budur.

Ülkemizde yaşanan durum, fiyat artışıdır. Velev ki enflasyon olsa bile dünyaya baktığımızda enflasyonu yenmek için ülkeler farklı yöntemler izlemişlerdir.

Ya büyümeden, üretimden, istihdamdan vazgeçecektik ya da mücadeleyi sürdürecektik. Her zaman olduğu gibi mücadeleyi tercih ettik. Ekonomik kurtuluş için bu mücadele şart.

Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Biz de kendi oyunumuzu kuruyoruz.

Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasadaki hareketlerini takipte kararlıyız.

Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.

Bireylerin döviz borcu değil, bankalarda ve yastık altında ciddi bir döviz varlığı vardır. KAyda değer döviz borcu olan şirketimiz de yoktur.

Faiz sebep, enflasyon neticedir. Ülkemizi mandacı iktisatçıların arzuladığı şekilde küçültecek politikaları reddediyoruz. Önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanların günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.

Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.

İZMİR'DEKİ DEPREM EVLERİ

26 Kasım'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2 yıl boyunca hiç ödemesiz sonra 24 yıl vade ile. İzmirli depremzedeler 160-360 bin lira arasında ev sahibi olacak.

