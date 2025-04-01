Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Erdoğan, daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na geçti.



Cumhurbaşkanı, Karacaahmet Mezarlığı'nda babası merhum Ahmet Erdoğan ve annesi merhume Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti. Dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrıldı.



