Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti

26.05.2026 15:59

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

 

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden ve burada dua okuyan Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.