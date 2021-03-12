Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kademeli normalleşme' açıklaması

Artan vaka sayısı ve mutasyona ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tüm dünyada olduğu gibi bizde de mutasyon gibi bir sıkıntı var'' dedi. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntülerinin karar alma aşamasında zorladığını ifade eden Erdoğan, ''Şu an aldığımız kararın arkasında durmaya devam edeceğiz'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı, mutabık kalınması durumunda Çin'den 50 milyon aşı almak istediklerini belirtti.

12.03.2021 - 14:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kademeli normalleşme' açıklaması

İlişkili Haberler

Gözler yeni risk haritasında: İstanbul 'kırmızı' olacak mı?

Gözler yeni risk haritasında: İstanbul 'kırmızı' olacak mı?

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile götüyoruz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar alma aşamasında zorluyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de mutasyon gibi bir sıkıntı var. Şu an aldığımız kararın arkasında durmaya devam edeceğiz. Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz. Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız.

"ÇİN'DEN 50 MİLYON AŞI ALABİLİRİZ"

Aşı konusunda bizim Çin ile bir anlaşmamız var, oradan aldığımız ve alacağımız aşılar var. Almanya ve Rusya ile olan da anlaşma var. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz.

Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.

Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatını da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz."

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...