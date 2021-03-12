Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kademeli normalleşme' açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile götüyoruz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar alma aşamasında zorluyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de mutasyon gibi bir sıkıntı var. Şu an aldığımız kararın arkasında durmaya devam edeceğiz. Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz. Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız.

"ÇİN'DEN 50 MİLYON AŞI ALABİLİRİZ"



Aşı konusunda bizim Çin ile bir anlaşmamız var, oradan aldığımız ve alacağımız aşılar var. Almanya ve Rusya ile olan da anlaşma var. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz.

Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.

Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatını da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz."