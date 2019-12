Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara 'siyaset' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Türk kadınları 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde etmesine rağmen büyük atılımı son 17 yılda gerçekleştirdi. Siyasette kadınların temsil oranını yüzde 4.5 seviyesinden TBMM'de yüzde 17'ye çıkarmayı dönemimizde başardık. Geldiğimiz seviye elbette yeterli değil ama kat edilen mesafeyi de gözden kaçırmamalıyız. Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla aday listelerinde ve belediye meclislerinde yer bulması için çalışacağız.

Tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif bir şekilde yer almasını bekliyorum. Bugünkü şuramız bu bakımdan önemli bir milat olacaktır. Kadınlarımızın hedeflediğimiz yere geleceklerine yürekten inanıyorum. Her meselede kadınların yanında yer aldık. Kadını dışlayan bir toplumun gücünün yarısından vazgeçmiş demektir.



Birileri kadınlar üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışırken biz onların yanında yer aldık. Bizim inancımızda Hz. Adem ile Hz. Havva'dan beri erkek ile kadın birlikte yaşamış birlikte kulluk etmiştir. Kendi tarihimiz kadınların başarılarıyla örülmüştür. Hayatın her alanında var olan kadınlarımızın yetiştirdiği kadınlarımızın yetiştirdiği çocuklarımızla geleceğimizi inşa ettik.

Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık. Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay, sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır.

Esma Astsubayımızla ilgili şu tespitler çok ilginç. Özellikle bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur ve maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet etsin. Şehitlerimiz Peygamber Efendimizin komşuları. Makamları çok yüce.

"41 ŞEHİTTEN BAHSETMEZLER"

Parlamentoda terör örgütlerinin desteğiyle bulunan hanım şehitlerimizi görmezden gelen yavrularımızı görmezden gelen terör sevicilerini neyle izah edeceğiz. Lafa geldiği zaman parlamentoda ve dışarda öldürülen çocuklardan bahsederler. Van'daki Bingöl'deki katliamlardan bahsetmezler. İstanbul'da stadyumun hemen yanındaki 41 şehitten bahsetmezler. Onların ne günahı vardı? Adınızın parti olması bunu izah etmez. Er veya geç bunun izahını işte sandıklarda şurada burada vereceksiniz.

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİ

Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından bahsedenler terör örgütlerinin hayatlarını söndürdüğü kadın ve çocuklardan bahsettiğini görmedik. Görüyorsunuz 100 günü geride bıraktık. Bu duruş dimdik devam ediyor. Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynısı olur. Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir.

HANDKE'YE NOBEL TEPKİSİ

Bir Nobel skandalı yaşandı. Bakir İzzetbegoviç kardeşimin teşekkürüne bir teşekkürle karşılık veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Nobel'in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu örgüt artık tamamıyla siyasallaşmıştır. Sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi ikna etmez. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız.

"BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kadınlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Ülkemizde ve dünyada mağdur edilmiş adaletsizliğe maruz kalmış tek bir kadın kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz. İnşallah dünyanın geleceği de böyle şekillenecektir. Kadının dirayeti olmasa aile kurumunun ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu yaklaşımın kadına çok büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız.

Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir.

Yerel yönetimler kadınların en aktif olması gereken yerlerin başında geliyor. Yerel yönetimlerin faaliyetleri doğrudan insan hayatına dokunan çalışmalardır. Şehirde mutlaka yerel yönetimlerin desteğine ve alt yapısına ihtiyaç vardır. Belediyelerin oynadığı rol giderek artıyor. Yerel belediyeleri bugünkü düzeyine biz kavuşturduk."