Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

Usta oyuncu Kadir İnanır , İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , sanatçının ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, “Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

KADİR İNANIR İÇİN TAZİYE MESAJLARI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sanatı, duruşu ve eserleriyle kuşaklar boyunca toplumsal hafızamıza derin izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: “Türk sinemasının müstesna isimlerinden Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Kıymetli oyuncumuzu unutulmaz filmleriyle daima hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun.”



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: “Asya'nın İlyas'ı, Türk sinemasının Tatar Ramazan'ıydı… Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: “Sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun”