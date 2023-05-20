Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta 28 Mayıs mesajı

AFAD'IN HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI



Bugün Kahramanmaraş’ta 70 bin katılım var. Önümüzdeki ekim-kasım aylarıyla birlikte kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Bu arada tabii köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD’ın hak sahipliği başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.



14 Mayıs’ta Kahramanmaraş olarak şahsıma verdiğiniz yüzde 72’yi bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Aday ve parti ayrımı yapmaksızın, yaşadıkları acı kayıplara rağmen milli iradenin gücüne sahip çıkarak sandığa gidenlere teşekkür ediyorum. Meclis'te Cumhur İttifakı olarak hamdolsun 322'yle çoğunluğu elde ettik.



Terör örgütlerine ve yandaşlarına kucaklarını sonuna kadar açanlar depremzede kardeşlerimizin tercihlerine tahammül edemediler. Erdoğan kardeşiniz yola devam ederse adalet ne gerektiriyorsa o olur.



Her seçimde yaşadıkları hezimeti 14 Mayıs’ta da yaşadılar. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.



Şartlar ne olursa olsun biz, devletimizle AFAD’la tüm depremzedelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken kimsenin kökenine, siyasi tercihine bakmayız. Bizim kazandığımız her yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez.



Asla rehavete kapılmıyoruz, ikinci turda tek bir vatandaşımızın dahi fire vermesini istemiyoruz"