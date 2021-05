Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada İstanbul'a yeni bir güzellik katacağına inandığı, şehrin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izledikleri Çamlıca Verici Tesisi'ni resmen hizmete açmak üzere bir arada olduklarını belirtti.

Erdoğan, televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulesi'nin ülkeye ve şehre hayırlı olmasını diledi.



"Bizi sevindiren mutlu kılan şu, Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik, tabii büyük Çamlıca Camii'nin bitmesiyle birlikte de caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki o metal kuleler adeta orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik vardı" diyen Erdoğan, bu kirliliği ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acaba bunları ara ara mı kaldırsak, yoksa burada farklı bir uygulama mı yapsak, bunları da hep düşündük. Sonunda dedik ki 'Biz yapacağımız kulemize inşallah bunları yerleştirebilir miyiz Yerleştiririz. 100 kadar olur mu? Olur ve o ilk adımı attığımız anda Binali Bey'le bunların üzerinde o zaman çok çalıştık" diye konuştu.

Erdoğan, proje üzerinde çok çalıştıklarını, sonunda sadece ülkede değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Tabii sevindiğimiz bir başka boyut, yani 100 kadar radyonun buradan yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca bir başarımız oldu. Bundan dolayı da tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyoruz, onları da kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem mükerrer yatırımların önüne geçecek, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci İşte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor. Çevrecilik, ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz. Diktiğimiz ağaçlardan tutun, bu tür eserlere varıncaya kadar. Bu iş aklidir, bu iş ispat-ı vücut gerektirir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler yaktılar, yıktılar, biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen, anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceğiz. İşte biz bunları yaptık."



"KULEMİZ, SAYISAL VE KARASAL YAYIN HİZMETLERİNİ BİRLİKTE VEREBİLECEKTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan lisans alan PTT bünyesindeki verici tesis ve işletim şirketinin kısa sürede bu toparlanmayı ayrıca gerçekleştireceğine inandığını dile getirdi.



Nitekim Çanakkale'de de benzer bir eserin inşa edilmiş olmasının önemli bir adım olduğunu aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Ünlü Fransız düşünür Lamartine'in, 'Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler, o bakışı Çamlıca Tepeleri'nden atmayı arzulardım' ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun bir esere kavuşmuş olmasından şahsım, milletim adına ayrıca memnuniyet duyuyorum. Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde, deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik alt yapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verebilecektir. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Böylesine önemli işlevlere sahip Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmadan mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şehrimizle ilgili şiirleri ve şairleri, şarkılarıyla beraber terennüm ederek, İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşayacak misafirlerimize şimdiden keyifli vakitler temenni ediyorum."

