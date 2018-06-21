Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmayı gerçekleştireceği platforma çıktığında vatandaşlar hep bir ağızdan "Dönmem geri" adlı parçayı seslendirdi. "Yiğitler otağı, şairler, ozanlar yurdu Maraş" ifadesini kullanarak tüm Kahramanmaraşlıları selamlayan Erdoğan, "O güzel Maraş türküsünden ilham alarak diyorum ki, Elif'in hecesine, gündüzün gecesine, Rabbim bizi kavuştur Maraşlı edelere" diye konuştu.

Erdoğan, "Az önce çok farklı karşıladınız. Biliyorum duygulusunuz ama ben de duyguluyum. Duygularım duygunuzdur, duygularınız duygumdur" ifadesini kullandı.



Kahramanmaraş'ı işgalcilere dar eden Sütçü İmam'ı, Rıdvan Hoca'yı, Vezir Hoca'yı, Ali Sezai Efendi'yi ve Maraşlı kadınların öncüsü Senem Ayşe'yi rahmetle, şükranla yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün bunlar söylenir de Kahramanmaraşlı üstad Necip Fazıl Kısakürek'e, Erdem Beyazıt'a, Cahit Zarifoğlu'na, Abdurrahim Karakoç'a, Aşık Mahsuni Şerif'e onlar gibi nice Kahramanmaraşlı kalem ve söz erbabına da Allah'tan rahmet diliyorum. Başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında vatanımızın bekası, milletimizin emniyeti için canlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında darı bekaya uğurladığımız kahramanları minnetle, rahmetle yad ediyorum."



Mitingin ardından Gaziantep'e gideceğini anımsatan Erdoğan, dün gerçekleştirdikleri Şanlıurfa ve Mardin mitinglerine muhteşem katılımlar sağlandığını ve bu şehirlerden Kahramanmaraş'a selam getirdiğini söyledi.



Gazilere de şükranlarını sunan ve hayırlı, sağlıklı uzun bir ömür temenni eden Erdoğan, "Bundan 9 yıl önce Kahramanmaraş'ın Keş Dağı'ndaki elim kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle, hasretle yad ediyorum" dedi.



Kendilerini coşkuyla karşılayan Kahramanmaraşlılara teşekkürlerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bize şu muhteşem dayanışma tablosunu yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Şimdi birileri çıkacak, ne diyecek? Şimdi bu alana, bu muhteşem topluluğa, söyleyeyim, 'photoshop' diyecekler. Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Bu sevdayı 'bindirilmiş kıtalar' diyerek aşağılamaya çalışacaklar. Kahramanmaraş'ın şu muhabbetini, şu heyecanını türlü bahanelerle görmezden gelecekler.

Şimdi buradan soruyorum, Kahramanmaraş burada montaj var mı Maraş, burada photoshop var mı Maraş, bu meydanda bindirilmiş kıta var mı Maraş? Söyleyim medya kaydını iyi al, bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevme var, sevme. Ben sizlere sevdalıyım, Kahramanmaraş'ın sevdalısıyım. Biliyorum ki Kahramanmaraş da bu evladına sevdalı. Bu meydanda Türk ile Kürt'ün kardeşliği, Alevi ile Sünni'nin dayanışması var. Bu meydanda Maraş var, millet var, bütün renkleriyle Türkiye var. Bu meydanda inşallah 24 Haziran zaferinin müjdesi, muştusu var."



Seçime 2 gün kaldığını ve pazar akşamının çok daha farklı olacağını söyleyen Erdoğan, Kahramanmaraş'ın bugün olduğu gibi daima kendileriyle yürüdüğünü bildirdi.



Kahramanmaraş'ın 2002'den beri tavrını daima AK Parti'den ve AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana koyduğunu belirten Erdoğan, "Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'tan o darbe teşebbüsüne, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 15 Temmuz ihanetine kadar tüm kritik süreçlerde Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk. Son 16 yılda Kahramanmaraş provokasyonlara gelmeyerek kardeşliğine sahip çıktı. Kahramanmaraş sağlam duruşuyla teröre karşı kalkan oldu. Kapısına sığınan 10 binlerce mazluma sahip çıkarak bir kez daha ismini tarihe altın harflerle ensar olarak yazdırdı" değerlendirmesinde bulundu.



Kahramanmaraş'ın tarımdan sanayiye, turizmden kültüre her alanda gerçekleştirdiği hamlelerle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle iftihar ediyoruz, biz Kahramanmaraş'ın azim, cesaret ve çalışkanlığı ile gurur duyuyoruz. Elbette sadece bununla kalmıyoruz, verdiğimiz teşvikler, yaptığımız yatırımlarla Kahramanmaraş'ın gelişmesi için tüm imkanları seferber ediyoruz" diye konuştu.



Erdoğan, 16 yılda Kahramanmaraş'a 29 katrilyon lira yatırım yaptıklarını bildirerek, "Bay Kemal, siz ne yaptınız, Bay Muharrem, siz ne yaptınız? Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, icraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Bak biz icraatımızı söylüyoruz, onlar laf ola beri gele, bununla huzurunuza geliyorlar. Öyleyse lafla peynir gemisi yürümez, bunu böyle biliniz. Bu oyunlara gelmeyelim, artık bu oyunları bozma zamanıdır" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'a 5 bin 517 yeni derslik yapıldığını bildiren Erdoğan, ilk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 137 milyon lira eğitim bursu verildiğini söyledi.



Şehrideki ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin kazandırılacağını dile getiren Erdoğan, imzaların atıldığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 823 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yaptıklarını belirterek, birkaç yıl içinde Kahramanmaraş, Afşin, Pazarcık'ta toplamda 2 bin 400 kişi kapasiteli yeni yurt binaları yapılacağını açıkladı.



Kahramanmaraş, Elbistan'a gençlik merkezleri, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık'a spor salonları inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Yaptıklarımızı konuşuyorum. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat. Yaparsa AK Parti yapar" ifadesini kullandı.



Kahramanmaraş'a kamp eğitim merkezi, Afşin, Dulkadiroğlu'na gençlik merkezleri, Elbistan, Çağlayancerit'e spor salonları inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, "İnşallah Kahramanmaraş hasretle beklediği stadına da kavuşuyor" diye konuştu.



KAHRAMANMARAŞ'A 25 SAĞLIK TESİSİ PROJESİ



Kahramanmaraş'ta biri 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi olmak üzere 13'ü hastane, toplam 78 adet sağlık tesisi kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Elbistan Devlet Hastanemize 300 yataklı blok yaparak hastanemizi büyüttük. Andırın Devlet Hastanesiyle birlikte 18 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Biri 300 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi, diğeri 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi olmak üzere Kahramanmaraş'a yapacağımız 25 sağlık tesisi projemiz var. Sevenleriniz çok olsun, Allah muhabbetinizi daim kılsın."



"BUNLARIN İŞİ GÜCÜ YALAN"



İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara yaklaşık 3 milyar Türk Lirası kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:



"Ne diyor bu bay Kemal. 'Engellilere destek verilmiyor. Fakir fukaraya, şehit yakınlarına verilmiyor.' Yahu 3 katrilyon onlara aktardık be insafsız. Hesap ortada, rakam ortada. Nasıl sen bunları inkar edersin? Çünkü bunların işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var. Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Ne diyim ya? Bu adamlara, bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir."



Erdoğan, TOKİ kanalıyla Kahramanmaraş'ta 2 bin 646 konut projesinin hayata geçirildiğini aktardı.



"EĞER FERHATSAK, ŞİRİN'E ULAŞACAĞIZ"



Şehrin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğunu, ilçeleri ve diğer illerle bağlantısının son derece kısıtlı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ulaşım noktasında tam anlamıyla bir devrime imza attık. Ferhat nasıl Şirin için dağları delmişse, biz de Maraşlı kardeşlerimizin rahatı için dağları deldik. Niye? Aşığız. Eğer Ferhatsak, Şirin'e ulaşacağız" dedi.



Kahramanmaraş'ın bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 319 kilometreye çıkarıldığını dile belirten Erdoğan şöyle devam etti:



"Şimdi yeni bir adım atıyoruz. 4,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin yapımı devam ediyor. Kahramanmaraş-Göksun yolu büyük ölçüde tamamlandı. Yol üzerindeki 9 tünel, 3 köprü ve 2 viyadük bitti. Biz buyuz, dağları deliyoruz. Güzergahı 17 kilometre kısaltacak proje önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Kahramanmaraş-Nur Dağı yolu, Pazarcık ayrımı-Çağlayancerit yolu, Afşin-Tanır yolu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolu, Çağlayancerit-Afşin ve Sorgun köprüleriyle bağlantı yolları hepsi bu yıl bitiyor. Ayrıca Kahramanmaraş Çevre yolu, üçüncü şerit ilavesi ve farklı seviyeli kavşaklar, çevre yoluyla bu yıl hizmete giriyor. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."



"HIZLI TREN HATTINI BİN 213 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK"



Seneye Göksun-Elbistan yolunun, bir sonraki yıl ise Kadirli-Andırın-Göksun yolunun ve Narlı-Pazarcık yolunun tamamlanacağının bilgisini veren Erdoğan, "Kahramanmaraş-Göksun ayrımı, Süleymanlı yolunun projeleri çalışmaları da devam ediyor. İnşallah çok kısa sürede yapımı için kolları sıvıyoruz. Elbistan yolu ve Elbistan-Ekinözü yolunun projeleri hazır. İnşallah bunların da yapımı için gerekli adımları atacağız" dedi.



AK Parti iktidarından önce Türkiye'nin demir yollarının paslanmaya terk edildiğine işaret eden Erdoğan, "10 yıllarca demir yolu hatlarımıza bir çivi bile çakılmamıştı. Biz, karayollarında olduğu gibi demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 257 kilometre olan 3 adet demiryolu hattını sıfırdan yapmışcasına yeniledik" diye konuştu.



Türkiye'nin hızlı trenle tanıştığına dikkati çeken Erdoğan, hızlı tren hattını bin 213 kilometreye ulaştırdıklarını, Kahramanmaraş'ın da hızlı trenle buluşacağını bildirdi.



"YIL SONUNDA YENİ TERMİNAL BİNASININ TAMAMLANACAK"



Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının Nurdağı'ndan geçeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nurdağı ile Kahramanmaraş'ı birbirine bağlayarak, şehrimizi hızlı tren hatlarıyla buluşturmuş olacağız. Kahramanmaraş-Nurdağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Böylece Kahramanmaraş-Gaziantep arası hızlı trenle 53 dakika, Adana arası 1 buçuk saat, Mersin arası 2 saat olacak. Bu iş plan, proje işi. Lafla değil, icraat, icraat" değerlendirmesinde bulundu.



Narlı-Akçagöze arasına çift hatlı yeni hızlı tren hattının projesinin hazır olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkoğlu lojistik merkezinin şehre kazandırıldığını söyledi.



Mevcut havalimanını yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı haline dönüştürmek için yeni bir terminal binasının inşa edildiğini belirten Erdoğan, bu yılın sonunda yeni terminal binasının tamamlanacağını açıkladı.



Kahramanmaraş'a içme ve sulama suyu için Ayvalı Barajını inşa ettiklerini, Afşin ilçesi ile 30 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için isale hattını inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, Elbistan'ın içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin de ihalesini yapacaklarını duyurdu.



Aksu çayını doğal haline döndürmek için gereken adımların da atılacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sanayi tesisinden kaynaklı atık suları kollektör atığıyla toplayacak sonra arıtacak akabinde Sır Barajına aktaracağız. Böylece, halkımızın sağlığını tehdit eden sıkıntıları da kökten çözmüş olacağız. Kahramanmaraş'a 5 baraj, 4 gölet inşa ettik. Aralarında Andırın Geben barajı, Türkoğlu İmalı Barajı, Nurhak Kullar Barajı ve Göksun Bozhüyük barajlarının da yer aldığı 17 baraj ve 2 göletin de inşaat çalışmaları da devam ediyor. Biz yaparız, onlar yıkar. Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım ekibi. Ne diyor, 'yaptırmam, yıkarım'. Hepsi de aynı. Al birini vur öbürüne. Neyi yıkıyorsun? Pazar akşamı benim milletim bu yıkım ekibine gerekli dersi verecek mi? Ama Osmanlı tokadıyla."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilen sulama projeleriyle Kahramanmaraş'ta 146 bin dekardan fazla zirai arazinin sulamaya açıldığını belirterek, son 16 yılda Kahramanmaraşlı çiftçilere, 1,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek, küçük ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilere de yüzde 50 hibe verildiğini ifade etti.



Erdoğan, "Bunları verdik, veriyoruz. Ama Bay Kemal yalan söylüyor. 'Yok' diyor. Öbürü yalan söylüyor, 'yok' diyor. Ben Maliye'nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hesaplarıyla konuşuyorum. Sen ne ile konuşuyorsun?" diye konuştu.



2002'den itibaren 96 bin Maraşlının İş-Kur aracılığıyla işe yerleştirildiğini, 736 trilyon liralık teşviklerle Maraşlı 326 bin işverene ve sigortalıya destek sağlandığını aktardı.



Kahramanmaraş'a son 16 yılda üç organize sanayi bölgesi kurulduğunu anlatan Erdoğan, "Biz yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem haberin var mı? Sen önce sigorta paralarını öde. Öğretmenlerin sigorta parasını ödemiyorsun. Sen mi devlet yöneteceksin? Öbürü SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı, batırdı SSK'yı" dedi.



"YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"



Hizmete giren şehir hastanelerine ilişkin görüntüleri izleten Erdoğan, Maraş'a da şehir hastanesi yapılacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır" ifadesini kullandı.



Dört organize sanayi bölgesinde Kahramanmaraş'ta 9 bin 300 kişi istihdam edildiğini aktaran Erdoğan, Maraş'a bir teknokent, yedi araştırma geliştirme merkezi kurulduğunu, bunların 24 Haziran'dan sonra yapacaklarının referansı olduğunu belirtti.



Erdoğan, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Onlar ne diyecek? Bunların referansı neresi? Bir yer göstersinler. Biz muhalefetin adayları gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Önce yaptıklarımızı sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önce milletimizin önüne 16 yıllık karnemizi koyuyoruz sonra da yeni projelerimiz için destek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Gönül, sevda, aşk işi olan siyasetin belli ilkelerle prensiplerle değerlerle yapılması gereken bir vazife olduğuna işaret eden Erdoğan, ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydasının bulunmadığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer, ilkesizlik bataklığıdır. Tarih boyunca Türk siyasetinin seviyesini düşürenler, politikayı ikbal kapısı olarak gören haramzadeler olmuştur. Ülkemizde siyasete irtifa kaybettirenler, üç beş oy uğruna haysiyetlerini dahi pazara çıkaran muhterislerdir. Türkiye'de milletimizin umut kapısı olan siyaset mekanizmasına en büyük darbe, gerektiğinde yılanla çuvala girebilecek kadar gözünü hırs, kin ve nefret bürüyen kifayetsizler tarafından vurulmuştur. AK Parti olarak, 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Bir taraftan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltirken aynı zamanda da ülkemizde siyasetin kalibresini, kalitesini artırdık. Ancak Türkiye'de muhalefetin niteliğini bir türlü yükseltemedik. Onca çabamıza, gayretimize rağmen Türkiye'deki muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Maalesef ülkemizde her seçimde çıtayı, seviyeyi biraz daha aşağı çeken bir muhalefet anlayışı var."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Havası güzel insanı güzel kendisi bir başka güzel Maraş. 4 aylık hasretin ardından bizi Kahramanmaraş'a Kahramanmaraş'ın edelerine kavuşturan Rabbime hamdediyorum.

''DUYGULARINIZ DUYGUMDUR''

Az önce çok farklı karşıladınız. Duygulusunuz ama ben de duyguluyum. Duygularınız duygumdur. Sizlere Şanlıurfa'nın Mardin'in de selamlarını getiriyorum. Buradan da Gaziantep'e selamlarınızı götüreceğim.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ANDI

Bundan 9 yıl önce Kahramanmaraş'ın Keş Dağı'ndaki elim kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi de hasretle rahmetle yad ediyorum. Birileri çıkacak ne diyecek? Bu alana bu topluluğa söyleyeyim photoshop diyecekler.

''ŞU MAHŞERİ KALABALIĞA MONTAJ İFTİRASI ATACAKLAR''

Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Burada montaj var mı Maraş? Medya kaydını iyi al bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda Allah için sevme var. Pazar seçim inşallah pazar akşamı çok daha farklı olacak.

''16 YILDA KAHRAMANMARAŞ'A 29 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''



16 yılda Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 29 katrilyon yatırım yaptık Kahramanmaraş'a. Bay Kemal siz ne yaptınız? Bay Muharrem siz ne yaptınız?



CHP SEÇMENİNE SESLENDİ



CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum icraat mı istiyorsunuz laf mı istiyorsunuz? Lafla peynir gemisi yürümez bunu böyle biliniz.

''3 KATRİLYON ONLARA AKTARDIK BE İNSAFSIZ''

Ne diyor Bay Kemal 'Engellilere, şehit yakınlarına destek verilmiyor.' 3 katrilyon onlara aktardık be insafsız ya. Rakam ortada sen nasıl inkar edersin?

''DERSHANE İŞLETMİŞ ORADAKİ GÖREVLİLERİN SİGORTA PRİMİNİ ÖDEMEMİŞ''

Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir.



''DEMİRYOLLARINDA DA ÇOK CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK''



Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizden önce ülkemizin demiryolları adeta paslanmaya terk edilmişti. Biz karayollarında olduğu gibi demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik.

''BAZI SAHTEKAR MEDYA GRUPLARI, ŞEHİR HASTANELERİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTİYOR''



Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Olay bu.



''OMURGASI OLMAYAN SİYASETİN NE ÜLKEYE NE MİLLETE BİR FAYDASI YOKTUR''



Sadece görüşmek değil telefon diplomasisiyle de Kahramanmaraş, Kahramanmaraş dışında olan akrabaların hepsini de arayacak mıyız? Sevgili edeler siyaset gönül, sevda, aşk işidir. Siyaset, belli ilkelerle, prensiplerle, değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır.

''TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFET AÇIĞINI BİR TÜRLÜ KAPATAMADIK''

AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık. Türkiye'deki muhalefet açığını bir türlü kapatamadık.

''BAY MUHARREM'E SORUYORUM SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKAMAZSAN SİYASETİ BIRAKIYOR MUSUN?''

Bay Muharrem'e soruyorum, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle. Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun? Biz milletimizle geldik milletimizle bu yolda yürüyoruz pazar günü yine milletimizle inşallah yürüyeceğiz. Bunların terörle mücadele adına bir şey söylediğini duydunuz mu? İlk ziyaret ettiği yer Edirne'de terör örgütünün arkasında olduğu kişiyi ziyaret ediyor.

''İKİNCİ OPERASYONDA 35 ÖNEMLİ İSMİ ORADA BİTİRDİK''

Bay Muharrem 'Kandil'e bunlar gidemez' dedi. Biz Kandil'i vurduk 20 uçakla 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 tane önemli ismi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Şimdi de Menbiç'te Dışişleri Bakanım Amerika Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini yaptılar orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var. Araplar Menbiç'e giriyor. Bay Kemal Bay Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. İki aydır sağda solda konuşuyor Bay Muharrem bolca yalan söyledi iftira attı.

''BAY MUHARREM'E SORUYORUM...''

Bay Muharrem bizim kendisine sorduğumuz soruların hiçbirisini cevaplamaya cesaret edemedi. Şimdi ben bir kez de Kahramanmaraş'tan Bay Muharrem'e soruyorum; bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp doğru düzgün bir laf etmedi. Konu terör olunca ya topu taca attın ya da örgütün diliyle konuştun. Biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anlatıyor hem de Kandil'den Afrin'e, Kato'dan Cerablus'a kadar sahada bizzat gösteriyoruz. Biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleri ile anlatıyor sahada bizzat gösteriyoruz. Çoğu üst düzey 35 teröristi etkisiz hale getirdik. (Muharrem İnce) Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin? CHP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum; bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmamıza oyunuzu verin.

''DARBE ŞAKŞAKÇILARINDAN DEVLET ADAMI OLMAZ''

Neymiş, işte hanımefendiyi ve Temel Efendi'yi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşveti gel al. 16 saatte o darbeyi biz bitirdik. Bay Kemal, isterdim ki sende de zerre kadar yürek olsaydı, oraya (Atatürk Havalimanı) gelirdin. Darbe şakşakçıları, tankların arasından sıvışanlar, bölücü örgüte şirinlik yapanlar, FETÖ'cülere 40 takla atanlardan devlet adamı olmaz.



''ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL SÜRESİNCE DAHA ÇOK KOŞAN ERDOĞAN GÖRECEKSİNİZ''

Önümüzdeki beş yıl süresince milletine, ülkesine hizmet için daha çok koşan, koşturan bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki beş yıl, kardeşlik, birlik, beraberlik için daha çok mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz.



''DEVLET YÖNETMEK BASİRET İSTER''

Devlet yönetmek basiret ister, feraset ister, sabır ve kararlılık ister. Devlet yönetmek, milletinin emanetini yere düşürmemek için dirayet ister. Emekçilerinin hakkına el uzatan haramzadelere, bırakın devleti dükkan bile emanet edilmez. Devlet yönetmek, gerektiğinde kefeni giyip milletinin önüne düşecek cesaret ister. Yurt dışındaki kardeşlerim maşallah üzerlerine düşeni yaptı. Onca engele, tehdide, baskıya rağmen gittiler oylarını kullandılar. Hamdolsun bu yıl yurt dışında rekor düzeyde bir katılım oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Pazar günü mutlaka sandığa gidiyor oyumuzu kullanıyoruz.''