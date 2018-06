Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmayı gerçekleştireceği platforma çıktığında vatandaşlar hep bir ağızdan "Dönmem geri" adlı parçayı seslendirdi. "Yiğitler otağı, şairler, ozanlar yurdu Maraş" ifadesini kullanarak tüm Kahramanmaraşlıları selamlayan Erdoğan, "O güzel Maraş türküsünden ilham alarak diyorum ki, Elif'in hecesine, gündüzün gecesine, Rabbim bizi kavuştur Maraşlı edelere" diye konuştu.

Erdoğan, "Az önce çok farklı karşıladınız. Biliyorum duygulusunuz ama ben de duyguluyum. Duygularım duygunuzdur, duygularınız duygumdur" ifadesini kullandı.



Kahramanmaraş'ı işgalcilere dar eden Sütçü İmam'ı, Rıdvan Hoca'yı, Vezir Hoca'yı, Ali Sezai Efendi'yi ve Maraşlı kadınların öncüsü Senem Ayşe'yi rahmetle, şükranla yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün bunlar söylenir de Kahramanmaraşlı üstad Necip Fazıl Kısakürek'e, Erdem Beyazıt'a, Cahit Zarifoğlu'na, Abdurrahim Karakoç'a, Aşık Mahsuni Şerif'e onlar gibi nice Kahramanmaraşlı kalem ve söz erbabına da Allah'tan rahmet diliyorum. Başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında vatanımızın bekası, milletimizin emniyeti için canlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında darı bekaya uğurladığımız kahramanları minnetle, rahmetle yad ediyorum."



Mitingin ardından Gaziantep'e gideceğini anımsatan Erdoğan, dün gerçekleştirdikleri Şanlıurfa ve Mardin mitinglerine muhteşem katılımlar sağlandığını ve bu şehirlerden Kahramanmaraş'a selam getirdiğini söyledi.



Gazilere de şükranlarını sunan ve hayırlı, sağlıklı uzun bir ömür temenni eden Erdoğan, "Bundan 9 yıl önce Kahramanmaraş'ın Keş Dağı'ndaki elim kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle, hasretle yad ediyorum" dedi.



Kendilerini coşkuyla karşılayan Kahramanmaraşlılara teşekkürlerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bize şu muhteşem dayanışma tablosunu yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Şimdi birileri çıkacak, ne diyecek? Şimdi bu alana, bu muhteşem topluluğa, söyleyeyim, 'photoshop' diyecekler. Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Bu sevdayı 'bindirilmiş kıtalar' diyerek aşağılamaya çalışacaklar. Kahramanmaraş'ın şu muhabbetini, şu heyecanını türlü bahanelerle görmezden gelecekler.

Şimdi buradan soruyorum, Kahramanmaraş burada montaj var mı Maraş, burada photoshop var mı Maraş, bu meydanda bindirilmiş kıta var mı Maraş? Söyleyim medya kaydını iyi al, bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevme var, sevme. Ben sizlere sevdalıyım, Kahramanmaraş'ın sevdalısıyım. Biliyorum ki Kahramanmaraş da bu evladına sevdalı. Bu meydanda Türk ile Kürt'ün kardeşliği, Alevi ile Sünni'nin dayanışması var. Bu meydanda Maraş var, millet var, bütün renkleriyle Türkiye var. Bu meydanda inşallah 24 Haziran zaferinin müjdesi, muştusu var."



Seçime 2 gün kaldığını ve pazar akşamının çok daha farklı olacağını söyleyen Erdoğan, Kahramanmaraş'ın bugün olduğu gibi daima kendileriyle yürüdüğünü bildirdi.



Kahramanmaraş'ın 2002'den beri tavrını daima AK Parti'den ve AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana koyduğunu belirten Erdoğan, "Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'tan o darbe teşebbüsüne, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 15 Temmuz ihanetine kadar tüm kritik süreçlerde Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk. Son 16 yılda Kahramanmaraş provokasyonlara gelmeyerek kardeşliğine sahip çıktı. Kahramanmaraş sağlam duruşuyla teröre karşı kalkan oldu. Kapısına sığınan 10 binlerce mazluma sahip çıkarak bir kez daha ismini tarihe altın harflerle ensar olarak yazdırdı" değerlendirmesinde bulundu.



Kahramanmaraş'ın tarımdan sanayiye, turizmden kültüre her alanda gerçekleştirdiği hamlelerle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle iftihar ediyoruz, biz Kahramanmaraş'ın azim, cesaret ve çalışkanlığı ile gurur duyuyoruz. Elbette sadece bununla kalmıyoruz, verdiğimiz teşvikler, yaptığımız yatırımlarla Kahramanmaraş'ın gelişmesi için tüm imkanları seferber ediyoruz" diye konuştu.



Erdoğan, 16 yılda Kahramanmaraş'a 29 katrilyon lira yatırım yaptıklarını bildirerek, "Bay Kemal, siz ne yaptınız, Bay Muharrem, siz ne yaptınız? Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, icraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Bak biz icraatımızı söylüyoruz, onlar laf ola beri gele, bununla huzurunuza geliyorlar. Öyleyse lafla peynir gemisi yürümez, bunu böyle biliniz. Bu oyunlara gelmeyelim, artık bu oyunları bozma zamanıdır" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'a 5 bin 517 yeni derslik yapıldığını bildiren Erdoğan, ilk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 137 milyon lira eğitim bursu verildiğini söyledi.



Şehrideki ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin kazandırılacağını dile getiren Erdoğan, imzaların atıldığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 823 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yaptıklarını belirterek, birkaç yıl içinde Kahramanmaraş, Afşin, Pazarcık'ta toplamda 2 bin 400 kişi kapasiteli yeni yurt binaları yapılacağını açıkladı.



Kahramanmaraş, Elbistan'a gençlik merkezleri, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık'a spor salonları inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Yaptıklarımızı konuşuyorum. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat. Yaparsa AK Parti yapar" ifadesini kullandı.



Kahramanmaraş'a kamp eğitim merkezi, Afşin, Dulkadiroğlu'na gençlik merkezleri, Elbistan, Çağlayancerit'e spor salonları inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, "İnşallah Kahramanmaraş hasretle beklediği stadına da kavuşuyor" diye konuştu.



KAHRAMANMARAŞ'A 25 SAĞLIK TESİSİ PROJESİ



Kahramanmaraş'ta biri 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi olmak üzere 13'ü hastane, toplam 78 adet sağlık tesisi kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Elbistan Devlet Hastanemize 300 yataklı blok yaparak hastanemizi büyüttük. Andırın Devlet Hastanesiyle birlikte 18 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Biri 300 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi, diğeri 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi olmak üzere Kahramanmaraş'a yapacağımız 25 sağlık tesisi projemiz var. Sevenleriniz çok olsun, Allah muhabbetinizi daim kılsın."



"BUNLARIN İŞİ GÜCÜ YALAN"



İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara yaklaşık 3 milyar Türk Lirası kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:



"Ne diyor bu bay Kemal. 'Engellilere destek verilmiyor. Fakir fukaraya, şehit yakınlarına verilmiyor.' Yahu 3 katrilyon onlara aktardık be insafsız. Hesap ortada, rakam ortada. Nasıl sen bunları inkar edersin? Çünkü bunların işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var. Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Ne diyim ya? Bu adamlara, bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir."



Erdoğan, TOKİ kanalıyla Kahramanmaraş'ta 2 bin 646 konut projesinin hayata geçirildiğini aktardı.



"EĞER FERHATSAK, ŞİRİN'E ULAŞACAĞIZ"



Şehrin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğunu, ilçeleri ve diğer illerle bağlantısının son derece kısıtlı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ulaşım noktasında tam anlamıyla bir devrime imza attık. Ferhat nasıl Şirin için dağları delmişse, biz de Maraşlı kardeşlerimizin rahatı için dağları deldik. Niye? Aşığız. Eğer Ferhatsak, Şirin'e ulaşacağız" dedi.



Kahramanmaraş'ın bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 319 kilometreye çıkarıldığını dile belirten Erdoğan şöyle devam etti:



"Şimdi yeni bir adım atıyoruz. 4,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin yapımı devam ediyor. Kahramanmaraş-Göksun yolu büyük ölçüde tamamlandı. Yol üzerindeki 9 tünel, 3 köprü ve 2 viyadük bitti. Biz buyuz, dağları deliyoruz. Güzergahı 17 kilometre kısaltacak proje önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Kahramanmaraş-Nur Dağı yolu, Pazarcık ayrımı-Çağlayancerit yolu, Afşin-Tanır yolu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolu, Çağlayancerit-Afşin ve Sorgun köprüleriyle bağlantı yolları hepsi bu yıl bitiyor. Ayrıca Kahramanmaraş Çevre yolu, üçüncü şerit ilavesi ve farklı seviyeli kavşaklar, çevre yoluyla bu yıl hizmete giriyor. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."



"HIZLI TREN HATTINI BİN 213 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK"



Seneye Göksun-Elbistan yolunun, bir sonraki yıl ise Kadirli-Andırın-Göksun yolunun ve Narlı-Pazarcık yolunun tamamlanacağının bilgisini veren Erdoğan, "Kahramanmaraş-Göksun ayrımı, Süleymanlı yolunun projeleri çalışmaları da devam ediyor. İnşallah çok kısa sürede yapımı için kolları sıvıyoruz. Elbistan yolu ve Elbistan-Ekinözü yolunun projeleri hazır. İnşallah bunların da yapımı için gerekli adımları atacağız" dedi.



AK Parti iktidarından önce Türkiye'nin demir yollarının paslanmaya terk edildiğine işaret eden Erdoğan, "10 yıllarca demir yolu hatlarımıza bir çivi bile çakılmamıştı. Biz, karayollarında olduğu gibi demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 257 kilometre olan 3 adet demiryolu hattını sıfırdan yapmışcasına yeniledik" diye konuştu.



Türkiye'nin hızlı trenle tanıştığına dikkati çeken Erdoğan, hızlı tren hattını bin 213 kilometreye ulaştırdıklarını, Kahramanmaraş'ın da hızlı trenle buluşacağını bildirdi.



"YIL SONUNDA YENİ TERMİNAL BİNASININ TAMAMLANACAK"



Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının Nurdağı'ndan geçeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nurdağı ile Kahramanmaraş'ı birbirine bağlayarak, şehrimizi hızlı tren hatlarıyla buluşturmuş olacağız. Kahramanmaraş-Nurdağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Böylece Kahramanmaraş-Gaziantep arası hızlı trenle 53 dakika, Adana arası 1 buçuk saat, Mersin arası 2 saat olacak. Bu iş plan, proje işi. Lafla değil, icraat, icraat" değerlendirmesinde bulundu.



Narlı-Akçagöze arasına çift hatlı yeni hızlı tren hattının projesinin hazır olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkoğlu lojistik merkezinin şehre kazandırıldığını söyledi.



Mevcut havalimanını yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı haline dönüştürmek için yeni bir terminal binasının inşa edildiğini belirten Erdoğan, bu yılın sonunda yeni terminal binasının tamamlanacağını açıkladı.



Kahramanmaraş'a içme ve sulama suyu için Ayvalı Barajını inşa ettiklerini, Afşin ilçesi ile 30 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için isale hattını inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, Elbistan'ın içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin de ihalesini yapacaklarını duyurdu.



Aksu çayını doğal haline döndürmek için gereken adımların da atılacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sanayi tesisinden kaynaklı atık suları kollektör atığıyla toplayacak sonra arıtacak akabinde Sır Barajına aktaracağız. Böylece, halkımızın sağlığını tehdit eden sıkıntıları da kökten çözmüş olacağız. Kahramanmaraş'a 5 baraj, 4 gölet inşa ettik. Aralarında Andırın Geben barajı, Türkoğlu İmalı Barajı, Nurhak Kullar Barajı ve Göksun Bozhüyük barajlarının da yer aldığı 17 baraj ve 2 göletin de inşaat çalışmaları da devam ediyor. Biz yaparız, onlar yıkar. Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım ekibi. Ne diyor, 'yaptırmam, yıkarım'. Hepsi de aynı. Al birini vur öbürüne. Neyi yıkıyorsun? Pazar akşamı benim milletim bu yıkım ekibine gerekli dersi verecek mi? Ama Osmanlı tokadıyla."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilen sulama projeleriyle Kahramanmaraş'ta 146 bin dekardan fazla zirai arazinin sulamaya açıldığını belirterek, son 16 yılda Kahramanmaraşlı çiftçilere, 1,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek, küçük ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilere de yüzde 50 hibe verildiğini ifade etti.



Erdoğan, "Bunları verdik, veriyoruz. Ama Bay Kemal yalan söylüyor. 'Yok' diyor. Öbürü yalan söylüyor, 'yok' diyor. Ben Maliye'nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hesaplarıyla konuşuyorum. Sen ne ile konuşuyorsun?" diye konuştu.



2002'den itibaren 96 bin Maraşlının İş-Kur aracılığıyla işe yerleştirildiğini, 736 trilyon liralık teşviklerle Maraşlı 326 bin işverene ve sigortalıya destek sağlandığını aktardı.



Kahramanmaraş'a son 16 yılda üç organize sanayi bölgesi kurulduğunu anlatan Erdoğan, "Biz yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem haberin var mı? Sen önce sigorta paralarını öde. Öğretmenlerin sigorta parasını ödemiyorsun. Sen mi devlet yöneteceksin? Öbürü SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı, batırdı SSK'yı" dedi.



"YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"



Hizmete giren şehir hastanelerine ilişkin görüntüleri izleten Erdoğan, Maraş'a da şehir hastanesi yapılacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır" ifadesini kullandı.



Dört organize sanayi bölgesinde Kahramanmaraş'ta 9 bin 300 kişi istihdam edildiğini aktaran Erdoğan, Maraş'a bir teknokent, yedi araştırma geliştirme merkezi kurulduğunu, bunların 24 Haziran'dan sonra yapacaklarının referansı olduğunu belirtti.



Erdoğan, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Onlar ne diyecek? Bunların referansı neresi? Bir yer göstersinler. Biz muhalefetin adayları gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Önce yaptıklarımızı sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önce milletimizin önüne 16 yıllık karnemizi koyuyoruz sonra da yeni projelerimiz için destek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Gönül, sevda, aşk işi olan siyasetin belli ilkelerle prensiplerle değerlerle yapılması gereken bir vazife olduğuna işaret eden Erdoğan, ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydasının bulunmadığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer, ilkesizlik bataklığıdır. Tarih boyunca Türk siyasetinin seviyesini düşürenler, politikayı ikbal kapısı olarak gören haramzadeler olmuştur. Ülkemizde siyasete irtifa kaybettirenler, üç beş oy uğruna haysiyetlerini dahi pazara çıkaran muhterislerdir. Türkiye'de milletimizin umut kapısı olan siyaset mekanizmasına en büyük darbe, gerektiğinde yılanla çuvala girebilecek kadar gözünü hırs, kin ve nefret bürüyen kifayetsizler tarafından vurulmuştur. AK Parti olarak, 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Bir taraftan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltirken aynı zamanda da ülkemizde siyasetin kalibresini, kalitesini artırdık. Ancak Türkiye'de muhalefetin niteliğini bir türlü yükseltemedik. Onca çabamıza, gayretimize rağmen Türkiye'deki muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Maalesef ülkemizde her seçimde çıtayı, seviyeyi biraz daha aşağı çeken bir muhalefet anlayışı var."

Alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarının yer aldığı görüntüleri izleten Erdoğan, "Ben de buradan Bay Muharrem'e soruyorum, eğer sen sandıktan birinci çıkamazsan, siyaseti bırakıyor musun onu söyle? Seni zaten Bay Kemal, başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun?" diye konuştu.



Göreve milletle geldikleri ve bu yolda milletle yürüdüklerini anlatan Erdoğan, pazar günü de yine milletle yürüyeceklerini vurguladı.



Bugüne kadar muhalefet cephesinin terörle mücadele adına bir şey söylemediğini belirten Erdoğan, Muharrem İnce'nin aday olduğunda ilk olarak Edirne'deki terör örgütünün arkasındaki kişiyi ziyaret ettiğini anımsattı.



"GELİN BU YANLIŞA DÜŞMEYİN"



CHP'ye gönül verenlere seslenen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Allah aşkına bu terör örgütüyle el ele olan bir kişiyi ziyaret eden bu adayınız, buna nasıl eliniz oy verecek, nasıl eliniz buna uzanacak? Yani bu konuda Ankara'dan İstanbul'a sözde adalet yürüyüşü yapan Bay Kemal'le yanındaki terör örgütünün yandaşlarını nasıl bir kenara koyacaksınız? Benim Kahramanmaraş'taki CHP'ye gönül veren kardeşlerimin de bu konuda farklı düşündüğüne inanıyorum. Onların da yine bu seçimde gereken dersi vereceğine inanıyorum. Aynı şekilde Saadet Partisi'ne gönül verenlere, İYİ Parti'ye ve HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum, gelin bu yanlışa düşmeyin. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine oyunuzu verin, dayanışmamıza oyunuzu verin."



CumhurbaşkanıErdoğan, muhalefet adaylarının şehir hastanelerini kapatma ve havalimanı inşaatlarını durdurmaya ilişkin sözlerine değinerek, "Göreve geldik, Türkiye'nin IMF'ye borcu neydi 23,5 milyar dolar, 2013'te biz bunu sıfırladık, biliyorsunuz değil mi? Biz buyuz. Aynı şekilde 27,5 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi vardı, şimdi 124 milyar dolar döviz rezervimiz var. Nereden nereye? Bu nasıl bereketli bir çalışma yaptığımızı ifade ediyor" değerlendirmesini yaptı.



Alandakilerin, "İdam isteriz" sloganlarına karşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu parlamentonun kararıdır. Parlamento teklif ettiği zaman hep söyledim, 'ben bunu onaylarım' dedim, onaylarım" yanıtını verdi.



''LİDERLER TOPLANTISINDA 35 ÖNEMLİ İSMİ ORADA BİTİRDİK''



İnce'nin hakaret, bühtan ve yalan dışında sözleri ile FETÖ ve PKK'ya yönelik açıklaması bulunmadığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bize ne diyor, 'Afrin'e girmeyin, Cerablus'a girmeyin, şuraya girmeyin, buraya girmeyin.' Hatta daha ileri gitti bu Bay Muharrem, 'Kandil'e bunlar gidemez, şuraya gidemez, buraya gidemez.' Biz, Kandil'i vurduk. 20 uçakla 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve o liderler toplantısında da 35 önemli ismi orada bitirdik.

"MÜNBİÇ, TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BOŞALTILIYOR"

Sen ne diyorsun, biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz, kararımızı verdiğimiz zaman adımı atarız. İşte Afrin'de de adımı öyle attık. Afrin'de, Cerablus'ta işi bitirdik ve şimdi de Münbiç'te Dışişleri Bakanım, Amerika Dışişleri Bakanıyla görüşmelerini yaptılar şimdi Münbiç terör örgütünden boşaltılıyor. Orada şimdi ne var? Bizim zırhlı taşıyıcılarımız var, Türk bayrağıyla beraber oradalar ve oraya şimdi asıl sahiplerini getiriyorlar. Kim oranın asıl sahipleri? Arap'lar. Şimdi Arap'lar Münbiç'e giriyor. Biz buyuz Bay Muharrem, Bay Kemal, siz bu işlerden anlamazsınız. Bu iş sizin işiniz değil."



Erdoğan, "ede"lerden destek beklediğini vurgulayarak, edelerin kendisini yalnız bırakmayacağına olan inancını dile getirdi.



"Bunlar yıkım ekibi, bunların Türkiye'yi kalkındırmak gibi bir derdi yok. Bunlar günü kurtarmanın, birilerine şirin gözükmenin derdindeler" diyen Erdoğan, İnce'nin iki aydır asılsız bilgilerle yapılan projeleri kötülemekten başka bir şey söylemediğini aktardı.



Muharrem İnce'nin yalan söylediğini belirten Erdoğan, şu görüşlerini paylıştı:



"Bolca iftira attı, bolca haysiyet cellatlığı yaptı. Kimi zaman ben, kimi zaman bakanlarımız, kimi zamanda bizzat genel başkanı Kılıçdaroğlu, Bay Muharrem'in yalanlarını yüzüne vurdu. Ancak Bay Muharrem bizim kendisine sorduğumuz soruların hiçbirisini cevaplamaya cesaret edemedi. Şimdi ben bir kez de Kahramanmaraş'tan Bay Muharrem'e soruyorum, bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp doğru düzgün bir laf etmedin. Konu terör olunca ya topu taca attın ya da örgütün diliyle konuştun. Bak, biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anlatıyor hem de Kandil'den Afrin'e, Kato'dan Cerablus'a kadar sahada bizzat gösteriyoruz. Şimdi de az önce söyledim Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Sizin itirazlarınıza rağmen güvenli hale getirdiğimiz bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz geri dönüyor. Senin 'yok' dediğin teröristleri geçen hafta toplantı halindeyken bulduk, çoğu üst düzey 35 teröristi bir gece de etkisiz hale getirdik."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör bataklığını kurutup, milleti bu beladan tamamen kurtaracaklarına bildirerek, şöyle konuştu:



"Peki sen terörü kapısından ayrılmadığın, Edirne'deki provokatörü yargıdan kaçırarak mı çözeceksin? Sen terör sorununu Suriye'nin kuzeyini tamamen bölücü örgüte bırakarak mı çözüme kavuşturacaksın? Sen terörle Afrin kahramanlarına dil uzatarak mı mücadele edeceksin? Benim Paşam'a kalkıp da 'apoletlerini sökeceğim' diyerek mi bunu çözeceksin. Beyefendinin morali bozuluyormuş, senin moralin bozulsa ne yazar, bozulmasa ne yazar? Sen asıl benim Mehmetçik'im moralini bozuyorsun. Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin? İşte açıklama bugün de geldi, neymiş, işte Hanımefendi'yi ve Temel Efendi'yi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşvet-i kelam. 'Bak destekleri verirseniz, size iki koltuk veririm.''

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Sen FETÖ'yü 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden alçakları sokaklara salarak mı bitireceksin? Amerika'dan gelen telefonlarla mı FETÖ ile mücadele edeceksin? Bizim inşa ettiğimiz yolları, limanları, şehir hastanelerini, fabrikaları kapatarak mı ülkeyi büyüteceksin? Kamuda ve okullarda tekrar başörtüsünü yasaklayarak mı bu ülkede özgürlükleri artıracaksın? 'İsraf' dediğin imam hatiplerin kapısına kilit vurarak mı eğitimde kaliteyi artıracaksın? Meslek liseleri için katsayı zulmünü tekrar geri getirerek mi üniversiteye girişte adaleti sağlayacaksın? Diyor ki 'biz başörtüye karşı değiliz.' Bay Kemal diyor ki 'Başörtü yasağını ben kaldırdım.' Yalan söyleme, dürüst ol, dürüst. Benim kızlarım imam hatip kapısında tacize uğradılar. Yeğenlerim tacize uğradılar ve ülkemin üniversitelerinde kızlarım okuyamadı. Benim çocuklarım katsayıdan dolayı okuyamadı, yurt dışına göndermek zorunda kaldım. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya, bunu yaşadılar. Bana yabancı ülkelerin devlet başkanları 'Bu nasıl iştir? Niçin senin kızların orada değil de Amerika'da okuyor?' Dedim ki 'Başörtüsünden dolayı.' Şaşırdılar."



Başörtüsü sorununu çözdüklerini belirten Erdoğan, başörtülü, başörtüsüz kadınların her kurumda birlikte rahatça çalışabildiklerini, birlik ve beraberliği getirdiklerini vurguladı.



"BAY MUHARREM BU SORULARA CEVAP VERMEK YERİNE LAF CAMBAZLIĞI YAPMA"



Yaptıkları hizmetlerin arasına 29 havalimanı olduğunu da anımsatan Erdoğan, "Bay Muharrem, bu sorulara cevap vermek yerine laf cambazlığı yapma. Projelerini açıkla, vizyonun varsa vizyonunu açıkla" dedi.



Devlet yönetmenin basiret, feraset, sabır, kararlılık, milletin emanetini yere düşürmemek için dirayet ve gerektiğinde kefeni giyip milletin önüne düşecek cesaret istediğini dile getiren Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından otomobiline binerek Bakırköy Belediyesi'ne gittiğini söyledi.



Darbeyi 16 saatte bitirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal, isterdim ki sende de zerre kadar yürek olsaydı oraya gelirdin. Bir radyo programında 'Darbe girişimi olduğu zaman tankların önüne ilk önce ben çıkarım' demişti. Hani, neredesin, niye çıkmadın? Çıkamazsın. Bu yürek işi, yürek. Bu denizde kürek işi değil" değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan, "Darbe şakşakçıları, tankların arasından sıvışanlar, bölücü örgüte şirinlik yapanlar, FETÖ'cülere 40 takla atanlardan devlet adamı olmaz. Emekçilerinin hakkına el uzatan haramzadelere, bırakın devleti dükkan bile emanet edilmez" ifadesini kullandı.



Seçime iki gün kaldığını anımsatan Erdoğan, 40 yıldır siyasetin içinde olduklarını, 16 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerinin iyi bilindiğini belirtti.



"ALLAH ÖMÜR VERDİKÇE SİZLERİN HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Yaptıkları hizmetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Allah ömür, milletim de yetki verdikçe sizlerin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Önümüzdeki 5 yıl süresince milletine, ülkesine hizmet için daha çok koşan, koşturan bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki 5 yıl kardeşlik, birlik ve beraberlik için daha çok mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu ile buluşturmak için daha fazla çalışan bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki 5 yıl tüm dünyada barış ve adaletin hakim olması için sesini daha çok yükselten bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki 5 yıl Maraş'ın kalkınması, ilerlemesi ve güçlenmesi için daha fazla ter döken bir Erdoğan göreceksiniz.



40 yıldır olduğu gibi kavline, ahdine sadık bir Erdoğan göreceksiniz. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada en güzel şekilde temsil eden tecrübesiyle deneyimiyle ve kadrosuyla bir Erdoğan göreceksiniz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu aziz milletin hakkını, hukukunu her yerde cesaretle savunan bir Erdoğan göreceksiniz. Sizlerden, milletimden işte bunun için destek istiyorum. Sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Yurt dışındaki kardeşlerim maşallah üzerlerine düşeni yaptı. Onca engele, tehdide ve baskıya rağmen gittiler, oylarını kullandılar. Hamdolsun bu yıl yurt dışında rekor düzeyde bir katılım oldu. Kendilerine Kahramanmaraş'tan teşekkür ediyorum."



Miting meydanındaki vatandaşlara 24 Haziran'da sandığa gidip oy kullanmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Sandığa gidiyor oyumuzu kullanıyoruz. Giderken yanımızda muhakkak bir eşimizi, dostumuzu ve akrabamızı da götürüyoruz. Özellikle genç kardeşlerimden ben olağanüstü çaba bekliyorum" ifadesini kullandı.



"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.