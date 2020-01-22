Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Anadolu Ajansı 22.01.2020 - 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
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