Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlgili bakanların katılımıyla yapılan zirvede; Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirildi, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birçok alanda 9 işbirliği anlaşması imzaladık. İtalya ile tesis ettiğimiz askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayisi iş birliğinin ayrı bir ehemmiyeti var. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin, müşterek menfaatimize olduğu noktasında hemfikiriz. İtalya, Türkiye’nin üyeliğinin AB'ye sağlayacağı katma değerin bilincindedir. İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük rekor artışla 23 milyar doların üzerine çıktı.

İş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. Bölgesel ve küresel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele ile İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadelemizi de ele aldık. Sayın Başbakan ile Türkiye- AB ilişkilerini değerlendirdik, İtalya'nın desteği için kendilerine teşekkür ederim.

AB İLE İLİŞKİLER

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Esas olan bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU PLANI

Burada özellikle Karadeniz koridoru çok önem ifade ediyor. Konu ile ilgili olarak Putin ve Zelenski'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.

Tahıldı, buğdaydı, arpaydı, ayçiçeğiydi bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizim şu anda bu konular da sıkıntımız yok ama dünyada özellikle Afrika’da ciddi sıkıntı söz konusu. Biz bir hafta- 10 gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız.

SAMP-T HAVA SAVUNMA SİSTEMİ



Bugünkü ikili görüşmemizde konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız yine aynı şekilde ele aldılar ve bir an önce SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda zaten sayın Başbakanla mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron ile de mutabakatımız bu konuda var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Geri itme çabalarında maalesef Yunanistan artık Avrupa'dan öte İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde bütün bu düzensiz göçteki o insanlar artık İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde bu geri itmelerde elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz. Denizlerden toplamak suretiyle kurtarmaya çalışıyoruz. Ama aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var.