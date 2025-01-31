Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kartalkaya’daki yangın faciasına ilişkin açıklama: Kimin ihmali varsa tek tek hesap sorulacak

“Artık iyice ayyuka çıkan bu koltuk kavgasını CHP’nin kendi meselesidir diyerek zaten dikkate almıyoruz. Ama bu çamur ülkenin bekasını ilgilendiren özellikle bu konulara sıçramaya başladığında artık bizim susma hakkımız kalmıyor.” diye konuştu.

“Güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz.” diyen Erdoğan, “Hayat pahalılığın üstesinden gelmek için kararlı ekonomi programı izliyoruz. Enflasyon düştükçe bilhassa sabit gelirlilerimizin refah gelirini arttırmak için daha iyi iklim ve imkâna sahip olacağız.” ifadelerini kullandı. CHP’YE ELEŞTİRİLER Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i, “Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak millete yazık.” sözleriyle eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"KİMİN KUSURU VARSA HESAP VERECEK" Erdoğan, “Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.” diye konuştu. EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE

AK Parti’de il kongreleri sürüyor. Bugün Antalya’da İl Kongresi düzenlendi. Buradaki kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan kongredeki konuşmasında gündemdeki gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketine benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmcilere de üzerlerine düşeni yapma çağrısında bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Antalya’da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticleri alamadığımızı farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci, ‘hiç yenilmemiş insan, hiç savaşmamış olandır’ diyor. Dolayısıyla geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır.

GENEL VE YEREL SEÇİME İLİŞKİN MESAJ



Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile 2029 mahalli idareler seçimleri için vakit kaybetmeksizin çalışmaya başlamanızı istiyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor. Önümüzde üç yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Bizim muhalefet gibi sanal tartışmalara ayıracak tek bir anımız bile yok.

"2024'TE HEDEFLERİMİZİN DE ÖTESİNE GEÇTİK"

TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm rakamları açıklandı. Hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi. Turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu. Bölgemizdeki tüm zorluklara, krizlere ve belirsizliklere rağmen bu rakamlara ulaştık.

"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"



78 canımızı yitirdiğimiz Kartalkaya’daki facia gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Uygulamayla ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz. Turizm sektörünü de üzerine düşenleri yapması şart. Resmi kurumlarımızla birlikte, turizmcilerimiz de bu konuda sorumluluk almalı, kendi içlerindeki çürük elmaları temizlemelidir.

"TEK TEK HESAP SORACAĞIZ"

Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz. Kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerin başını ezene kadar durmayacağız.

Hayat pahalılığın üstesinden gelmek için kararlı ekonomi programı izliyoruz. Enflasyon düştükçe bilhassa sabit gelirlilerimizin refah gelirini arttırmak için daha iyi iklim ve imkâna sahip olacağız.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmak istemiyorlar. CHP Genel Başkanı’nın kırdığı potların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, kendince ahkam kesiyor. Ertesi gün ‘ben öyle demek istemedim’ diyerek sözlerini tekzip ediyor.



Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Karşısında el pençe divan durmadığınız hiçbir odak kalmadı.

"MUHATAP ALSAK BİZE, ALMASAK MİLLETE YAZIK"

Özgür Özel ikinci sarı kartı da görecek. Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak millete yazık. CHP’nin içindeki kavga, rekabet zaten bu partiyi içten içe çökertiyor. Artık iyice ayyuka çıkan bu koltuk kavgasını CHP’nin kendi meselesidir diyerek zaten dikkate almıyoruz. Ama bu çamur ülkenin bekasını ilgilendiren özellikle bu konulara sıçramaya başladığında artık bizim susma hakkımız kalmıyor.



Eskiler derler ki; arsıza yüz verme, tepene çıkar. Edepsize çok susma, sabrını yorar. Cahile çok vefalı olma bir pula satar. Yol yordam bilmeyenle yola çıkma, istikametin şaşar."