Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kentsel dönüşüme ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

