Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu
15.06.2026 00:47
Irak'ta Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın ailesine babalarının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu aracılığı ile Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa ile telefonda görüştü.
Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletmesinin ardından sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.
Vali Ağa, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a başta ailem ve Kerkük halkımız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesinin Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlandı.