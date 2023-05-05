Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter paylaşımında, "Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor." dedi.



Cumhurbaşkanı; Kılıçdaroğlu'nun her gün konuştuğunu ancak bölücü terör örgütünün uzantılarına hangi sözleri verdiğini açıklamadığını belirtti.

Erdoğan paylaşımında; "Kandil’deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor, Pensilvanya’daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor" dedi.

"HAKİKAT GÜNEŞİ BALÇIKLA, ÇAMURLA ÖRTÜLEMEZ"



Twitter paylaşımının devamında "LGBT’ye niçin arka çıktığı, Selo’nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor,

"Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin." diyen Erdoğan,, "Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. " ifadesini kullandı.



14 Mayıs seçimlerini işaret eden Erdoğan,, "Samsun’da vatan-millet deyip Van’da Selo’ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte indireceğiz, bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz" dedi.

