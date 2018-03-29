Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı.



Davanın gerekçesi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği ''FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır'' sözü.

Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin bir FETÖ taktiği olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''Buradan ilk kez, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Sanığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Sen, devletin bütün sırlarını, kozmik odayı FETÖ'ye açacaksın... Sonra kalkıp, 'Ne istedin de vermedik?' diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör, her şeyi verdik şimdi diyorsun ki 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim?' Siyasi ayağı sensin arkadaş'' ifadelerini kullanmıştı.