Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi: Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı?

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklarından satırbaşları;
"Gençlerin 7'li masaya karnı tok. Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz.
Biz 6 Şubat depremleri nedeniyle uzunca bir süre dikkatimizi, vaktimizi ve enerjimizi depremzedelere verdi. Deprem bölgesini asla ihmal etmedik, bakanlarımız gece gündüz sahada.
"7'Lİ MASA 14 MAYIS'TA MEVTA OLACAK"
Bu sırada 6'lı masa terör örgütü uzantısı ile 7'li masa oldu. PKK ve FETÖ üyeleri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için inlerinden çıkmaya başladı. Bunlar 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak. İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok.
Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımızla yola devam ediyoruz. Bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: LONDRA'NIN TEFECİLERİ BU KADAR APTAL MI?
Bay Kemal, bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor. Arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor.
Eski Türkiye'de iki anahtar vaadiyle gelip vatandaşımızı elindeki anahtardan eden zihniyet vardı. Onlar yeniden hortladı. '300 milyar dolar getireceğim' diyor. Bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yokta sana neden bu kadar para versin? Bu 200 milyar doları getirdin nereye boca ettin? Nerede bu para? Madem getirdin adresini söyle bilelim. Bu adamın hayatı yalan. 200 milyar dolardan bahsediyor. 200 lira değil. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı ya?
Türk Milleti senin bu yalanlarına inanmaz ve 14 Mayıs'ta sana gereken dersi verecek. Biz hiç hayal satmadık. Ülkemize 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma kavuşturduk.
14 Mayıs bay bay Kemal'in ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak. Adayların hepsi sizin kantarınıza çıkıyor. Gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza çok inanıyorum. Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz?
"DEPREM BÖLGESİNDE 650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"
Deprem bölgesinde bir yıl içinde 319 bin konut yapacağız. Toplamda ise yaptığımız konut sayısı 650 bini bulacak. Bayramın ikinci günü de tamamlanan köy evlerini teslim edeceğiz.
CHP ve bölücü örgütün uzantısı HDP, LGBT'cidir. LGBT'ye karşı bunlardan bir ses duydunuz mu? Duymadınız. Bunlar da aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kutsiyetine inanıyoruz.
"AİLE KURUMUNU KORUYACAĞIZ"
Aile kurumunu yıkmaya yönelik kampanyalar hız kazandı. Ailemizi maddi, manevi tedbirlerle koruyacağız.
Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.
En az bir bireyi çalışmayan aile bırakmayacağız. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuk.
Hayal satmadık, ayakları yere basan projeler uyguladık, yatırımlar yaptık.
14 Mayıs'ta Denizli'den yine rekor bir destek istiyorum. Tüm milletvekillerini AKP'den çıkarmaya hazır mısınız?
Kardeşlerim, biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksikliklerini böyle tamamladık.
Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar liralık yaptırım yaptı. Peki bunlar ne yaptı? İzmir bunlarda değil mi? Yağmur yağdığında her tarafı sel götürüyor, Körfez'de kokudan durulmuyor.
İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor."