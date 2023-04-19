Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi: Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı?



En az bir bireyi çalışmayan aile bırakmayacağız. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuk.



Hayal satmadık, ayakları yere basan projeler uyguladık, yatırımlar yaptık.



14 Mayıs'ta Denizli'den yine rekor bir destek istiyorum. Tüm milletvekillerini AKP'den çıkarmaya hazır mısınız?



Kardeşlerim, biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksikliklerini böyle tamamladık.



Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar liralık yaptırım yaptı. Peki bunlar ne yaptı? İzmir bunlarda değil mi? Yağmur yağdığında her tarafı sel götürüyor, Körfez'de kokudan durulmuyor.

İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor."

