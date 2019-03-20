Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

1 milyon 300 bin kilometrekareye varan büyüklüğüyle Ankapark, Türkiye'nin gururudur. Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Bu önemli eserin hayırlı olmasını diliyorum.



Siyaset özünde rekabettir ama yalan değildir. Hatay'da 6 baraj yaptığımızı söylüyorum, ana muhalefetin başındaki zat Hatay'da baraj yok ki diyor. Eline diline dursun. Senin kılavuzun kim, ona bak. Bunun kılavuzu karga.

"GİTMEMEZLİK YAPMAYIN"

Bizim siyasetimiz kavga değil kardeşlik, aşk siyasetidir. Seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır. Türk milletinin en büyük güç kaynağı dayanışmasıdır. Onca badireye rağmen küllerinden yeniden doğmasıdır. 31 Mart'ta sandıklara koşmanızı bekliyoruz, gitmemezlik yapmayın.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu seçime partiler ittifak halinde girdi. Biz MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Karşımızda dörtlü çete var, Kandil'den yönetiliyor. Bu çeteyle bir mücadele vereceğiz.

"ANKARA'YI SAHTE İMZAYLA SENET İMZALAYANLARA TESLİM EDEMEYİZ"

Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara Ankara'yı teslim edemeyiz.

Bay Kemal ve hanımefendi ittifakın asıl ortağının kim olduğunu gizlemeye özellikle dikkat ettiler. Kafasını kuma gömen devekuşu misali kendileri inkar edince milletin gerçeği görmeyeceğini zannettiler. İttifakın asıl patronu çıktı, postayı koydu.