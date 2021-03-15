Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Korkaksın, bitiksin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Meclis'te 35 yaş altında 14 milletvekilinin görev yaptığını ifade etti.

''Gençlik kollarımız şu anda Türk siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır'' diyen Erdoğan, şu anda AK Parti Gençlik Kolları kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları hatırlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz vazife yapıyor. Gençlik kollarımızdan yetişen arkadaşlarımız belli bir yaşı geçince tüzüğümüz gereği buradaki görevlerini bıkarak ana kademede devam etmek durumunda kalıyorlar.

''GENÇLİK KOLLARIMIZ TÜRK SİYASİ PARTİLERDE ÜYE KAYDINDA BİR NUMARA''

Gençlik kollarımız şu anda Türk siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok.

''TOPUNU GETİRİN BİZİM GENÇLERİMİZ KADAR DEĞİL''

Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz.

''SİZLER ÜLKEMİZ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN FATİH'İN TORUNLARISINIZ''

(Gençlere) Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER: KORKAKSIN, BİTİKSİN



15 Temmuz'u unutmayın, bu kardeşiniz havalimanına indiğinde orada birileri vardı. O birisi tankların arasından oradan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister, yürek. Sandalda kürek değil, yürek ister, yürek.''