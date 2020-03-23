Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 14:27

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" dedi.

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