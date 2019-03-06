Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bizim siyasi anlayışımız bellidir bizde millete efendilik yoktur hizmetkarlık vardır. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet dörtlü çete bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırma mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Aşılması gereken son bir engelimiz daha var. Atlatmamız gereken son bir viraj, son bir kavşak daha var. 31 Mart seçimlerini de suhuletle geride bırakmamız gerekiyor.

''CHP, MİLLİ İRADE DÜŞMANLARI TARAFINDAN KULLANILAN KOÇBAŞINA DÖNDÜ''



Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar. (Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden TIR'lar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok. Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür.

''YUNAN GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR''



Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileri ile Doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz CHP'liler bunu bile dillerine doluyor. Ülkemiz Rumlara rağmen böyle kritik bir hamle gerçekleştiriyor CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. CHP cehaletle gaflet gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir. CHP'liler çok daha vahim hatalar işliyorlar. Mevcut yönetim altında CHP milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşamaktadır.

''CHP GENEL BAŞKANI 'KANARYA SEVENLER DERNEĞİ' GİBİ Mİ GÖRÜYOR?''

Bay Kemal utanmadan 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor, YPG'nin ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Bay Kemal aylardır bir şey söylüyorum ben bugüne kadar 23 bin TIR dolusu silahla donatılan Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor? YPG bize saldırmaz diyen Bay Kemal'e soruyorum bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok mu?

''TÜRKİYE'DE DEVŞİRME MUHALEFET SORUNU VAR''

PKK'yı AB terör örgütü ilan ediyor ya sen kanaryalar derneği mi ilan ediyorsun? YPG'nin şehit ettiği güvenlik görevlilerimizden de haberin yok mu? Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır.

''BAŞINDAKİLER OLARAK SİZLER TERÖRİSTSİNİZ''

Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor...' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır.

''BU İTTİFAK, BİR YIKIM İTTİFAKIDIR''

(Millet İttifakı) Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma, Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak, bir yıkım ittifakıdır."