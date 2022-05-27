Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Utanmadan 'kaçacak' diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK merkez ofisi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu ülkenin gelişmesi için üreten herkes bizim gözümüzde takdire şayandır. İş dünyasına en büyük desteği bizim verdiğimiz gerçeğini kimse inkar edemez.

Türkiye'yi istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütme anlayışı üzerine kurulu ekonomi planının en büyük garantisi sizsiniz.

1994 ve 2001 krizleri gölgesinde hükümeti devraldık. Hızla güven iklimini tesis ettik. Ülkemiz şaha kalktı. Marmaray, Avrasya tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü'nü milletimizin hizmetine sunduk.

İzmir'e eskiden 7 saatte gidiliyordu, artık 3-3,5 saatte gidiliyor. Yaptıklarımızla asla yetinmiyoruz. Eserlerimizi görenler bize neler yapmışsınız diyor. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve Asya'yı bir kez dahabağladık.

Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar.

"UTANMADAN 'KAÇACAK' DİYOR"

Utanmadan 'kaçacak' diyor, Erdoğanı 15 Temmuz gecesinde kaçırtamadınız ama sen ise tankların arasından o FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde kaçtın. Bakırköy'de keyif kahvesi içtin.

Bay Kemal ne derse desin, Erdoğan burda. Erdoğan bu ülkede hizmet vermeye devam edecek.

İstihdamı ve büyümeyi koruyarak hedeflerimize ilerlemeyi tercih ettik. Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz. Küresel ekonomik krize rağmen Türkiye, potansiyelini daha etkin kullanabilmenin yollarını hayata geçiriyor.

Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz. Fırsatçılar Türkiye gemisinin yara alması için elinden geleni yapsa da umutlu olmak için yeteri kadar veri mevcut.

Üretim istihdam ve ihracatta gayet iyi durumdayız. Dövizde rekabet gücümüzü koruyacak seviyedeyiz. Turizmde güzel bir sezonun yaşanacağına dair mesajlar gelmeye başladı, inşallah hedefi yakalayacağız.

Uyguladığımız ekonomi programı tutarlıdır, dünya gerçeklerine uygundur. Biz çareyi üretimde, ihracatta arıyoruz, bu yolda devam edeceğiz. Ülkemizin gücünü ve imkanlarını biliyoruz."