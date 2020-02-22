Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na törene katılım tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İzmir'e yakışır bir eser oldu. İzmir'den yola çıkan bir araç 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Bu çevreyollarının devamı niteliğinde bir projedir. Bu otoyol hızlı tren projeleriyle raylı sistem projelerini destekleyecek. İzmir'in turizm potansiyeli çok daha üst bir seviyeye çıkacak. Tarihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek şekilde planlandı.

Bu otoyolun sadece iş gücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor. Bu otoyolun inşasında emeği geçen kurum, firma, bakanlarımızı ve mühendislerimizi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu şehrin milletvekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdik. Aynı zamanda İzmir milletvekili olan Kılıçaroğlu'na da grup kürsümüzden bu çağrıyı yaptım. Aranızda mı yoksa ben mi göremiyorum. Maalesef aramızda yok. Aramızda da biz mi göremiyoruz. Halbuki biz İzmirlilerin hayrına olan her mutlu gününde yanlarında olmaya özel önem veriyoruz."