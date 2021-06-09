Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Suç örgütlerine bel bağladılar

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasının başında, milletvekilleriyle gerçekleştirilen parçalar halindeki kahvaltılı toplantıları 24 Haziran'da yeniden başlatacaklarını duyurdu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını gündeme getiren muhalefete tepki gösteren Erdoğan, suç örgütlerinin iddialarının Meclis kürsüsüne taşındığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



''Türkiye güney sınırlarını güvence altına almıştır. Ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine en etkili cevapları vermiştir. Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir. Türkiye'nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara hapsetmedik. Ülkemize istikamet çizilmesine izin de vermedik.



KILIÇDAROĞLU'NA SEDAT PEKER YANITI

Dün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru iddialarını Meclis kürsüsünden dile getiriyor. İfade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

''SUÇ ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLADILAR''

Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.



Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik. Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.

Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık. Türkiye’nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz.

MARMARA'DA MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİ

Nasıl Haliç'te denize girilir, balık tutulur hale getirdiysek, bu müsilajdan da kurtulacağız. Suyun altından ve üstünden alınan numuneler incelenmeye başlandı. Atık tesislerindeki denetimler yoğunlaştırıldı.

Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz."