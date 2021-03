Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkaksın, bitiksin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Gençlik kollarında yetişen gençlerden pek çoğunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, il, ilçe başkanı, milletvekili ve belediye başkanı gibi görevleri başarıyla yürüttüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, bu kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda çalışmayla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor" bilgilerini verdi.

''BU TECRÜBE GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYOR"



Erdoğan, gençlik kollarında yetişen gençlerin, tüzük gereği belli bir yaşı geçince buradaki görevi bırakmak durumunda kaldıklarını hatırlatarak, "Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren hayatlarının ilk dönemlerinde de devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor" dedi.

''TOPUNU GETİRİN BİZİM GENÇLERİMİZ KADAR DEĞİL''



AK Parti Gençlik Kolları'nın, Türkiye'nin tüm siyasi partileri arasında üye kaydı noktasında bir numara olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Şu anda, bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlar da 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Evelallah toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız, her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81 ilimiz de bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz."



AK Parti olarak, Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti'nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız" diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti?



"Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur: Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te, Kut'ül Amare'de siz vardınız, siz. Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da siz vardınız, siz. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Maraş'ta siz vardınız, siz. İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de siz vardınız, siz. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye, Karabağ'dan Libya'ya kadar kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız, siz. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım'ın nesli olan sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar, Erol Olçok'lar sizlerdiniz. Çünkü siz, Asım'ın nesliydiniz, çünkü siz, binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz. Çünkü siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız."

''SİZLER ÜLKEMİZ İÇİN ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYAN FATİH'İN TORUNLARISINIZ''



Arif Nihat Asya'nın "Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/ Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek/ Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek/ Yürü, hala ne diye oyunda, oynaştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın/ Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden/ Senin de destanını okuyalım ezberden/ Haberin yok gibidir taşıdığın değerden/ Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" dizelerini okuyan Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:



"Sizler, oyunda, oynaşta olmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz. Sizler, Sultan Alparslan'ın inancının, Osmanbey'in ferasetinin, Yavuz'un cesaretinin, Abdülhamid Han'ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal'in azminin bugünkü temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacıbektaş'ın kalbiyle seven, Anadolu irfanının evlatlarısınız. Ve sizler, inşallah geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Yarının Türkiyesi, sizlerin, Asım'ın neslinin omuzlarında yükselecektir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan gençler var oldukça, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimsenin durduramayacağını vurguladı.



"HAYALİNİZ OLMADAN, HEDEFİNİZ OLMAZ"



"Gençler, Rabia'mızı hep birlikte öyle bir tekrarlayalım ki dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku versin" diyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiyesi'ni emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı gençlik, işte AK gençlik. Rabb'im hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.



Gençlerden hayal kurmalarını ve hayallerinin peşinde koşmalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de Rabb'imize sığınırız. Hayalsiz fethin sonu barbarlığa, hayalsiz devlet adamlığının sonu diktatörlüğe, hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Biz, hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. İşte bunun için bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar. Sadece kendilerine sunulan hayatla yetinen nice nesillerin imanını da istikametini de enerjisini de gasbetmeye kalktılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca bir süre bu şekilde bizi oyalamayı da başardılar. Ne zaman ki yeniden hayaller kurmaya başladık, işte o zaman etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, özellikle de gerçek gücümüzü görmeye başladık."



KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER: KORKAKSIN, BİTİKSİN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Sezai Karakoç'a nice fikir ve sanat insanının ömrünü bu yolu açmaya vakfettiğini belirtti. Siyasette ise hepsini rahmetle andıkları Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon ve hayal sahibi liderlerin bu mücadeleyi yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biz de siyasi hayatımız boyunca, özellikle de iktidar yıllarımızda vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil, bu yürek ister. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık."



Erdoğan, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasını hızlandırarak yeni şahlanışın altyapısını kurduklarını söyledi. Gençlerin, kendi alanlarındaki becerisiyle her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu belirten Erdoğan, "Ben böyle bir gençliğe sahip olduğum için Allah'ıma hamdediyorum" dedi.



AK Partili gençleri, milleti ve ülkesi için büyük hayalleri nesillerin temsilcisi olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şu karşımda duran AK gençliği milletimizle birlikte tüm mazlumların, mağdurların, tüm insanlığın ümidi olarak görüyorum. Şu karşımda duran AK gençliği ülkemize ve milletimize karşı sinsi tuzaklar kuran, yeni yeni oyunlar planlayan o korku dolu tiplerin korkulu rüyası olarak görüyorum. Sizler, kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığınız sürece karşınızda hep bunu engellemek isteyenler olacaktır. İmanla yoğrulmuş inancın, azmin, kararlılığın, gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Mehmet Akif ne diyor, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Onun için imansız paslı yüreklerden korkmayın, yolunuza devam edin."



Kongre sonrası gençlere Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" kitabının dağıtılacağını aktaran Erdoğan, dağıtılacak kitabın gençlerin yastık altı kitabı olacağını söyledi.



Gençlerle birlikte girdikleri her mücadelenin sonunun zaferle sonuçlanacağının altını çizen Erdoğan, "Yürüdüğümüz her yolun sonu elbette hayra çıkacaktır. Rabbime beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı, sizler gibi yol arkadaşları bahşetti için ne kadar hamdetsem azdır" ifadelerini kullandı.



"Kötü örnek, örnek alınamaz" sözünü anımsatan Erdoğan, gençlerin bu ifadeyi hayatının merkezine yerleştirmesi gerektiğini vurguladı.



"YALANLARIN ER GEÇ ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU VARDIR"



Her alanda olduğu gibi siyasette de kötü örnekler olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Mesela kendi birikimi ve gayretiyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanlar göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Bunların hepsini biliyorsunuz. Sakın örnek almayın. Unutmayın, öksüz ağaçların ilk rüzgarda yıkılıp gitmesi gibi bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Mesela hakkı ve hakikati araştırmak, bulmak, konuşmak yerine yalanı, iftirayı, çarpıtmayı, siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Yalanların er geç ortaya çıkmak, iftiraları önünde sonunda dönüp sahibinin boynuna dolanmak gibi bir huyu vardır. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinde koşanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletimiz feraseti ile ülkesi için çalışanla kendisi için çalışanı mutlaka tefrik eder, herkese hak ettiği muameleyi sandık önüne geldikleri zaman verir. Mesela halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak için çalışmak yerine vesayet güçlerinin, darbecilerin, dış mihrakların inayetine sığınanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Demokrasiyi içine sindiremeyenlerin olup olacağı ya terör örgütlerinin esiri ya yabancıların beşinci kol aparatı haline dönüşmektir. Mesela ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, arsızlığı, sığlığı, tembelliği özellikle yüceltmeye kalkanların akıbeti de hep mahcubiyettir."



Erdoğan, "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. İstikameti bozulan insanların nihayetinde nerede duracaklarını kendileri dahi bilemez. Mesela ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu, sahip olduğu her şey borçlu bulunduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu hep çok acı şekilde bitmiştir" diye konuştu.



Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini, çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanların olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tarihte dinini, dilini, kültürünü ve değerlerini kaybedip de varlığını sürdürebilen hiçbir toplum yoktur. Bu misalleri, daha uzun uzadıya sürdürmek mümkündür. Önemli olan hayatta kendinize kimleri örnek alacağınızı iyi seçmenizdir" ifadelerini kullandı.



Hazreti Muhammed'in en büyük ve en mükemmel örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, ataların içinde de pek çok örnek ismin bulunduğunu da söyledi.



"GENÇLİK KOLLARI, ÖRNEK NESİLLERİN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR"



Gençlerin de karakterleri, birikimleri ve başarılarıyla sonraki nesillere örnek olacaklarına işaret eden Erdoğan, "Gençlik Kolları teşkilatlarımızın her birinin diğer görevlerinin yanı sıra örnek nesillerin yetişmesine katkı sağlayan irfan yuvaları olduğuna inanıyorum" dedi.



Erdoğan, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğüdü paylaştı:



"Allah'a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme, bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl, cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et, doğru arkadaşlar seç, tembel olma. Acele etme, şefkatli ve ikram sever ol. Başa gelene sabret."



Sabredenin zafere ulaşacağını söyleyen Erdoğan, "Hayatınızı bu ilkeler doğrultusunda biçimlendirdiğiniz sürece, hiçbir güç sizin hedeflerinize ulaşmanıza engel olamaz. Belki daha çok çalışmak, belki daha çok sabretmek, belki daha çok fedakarlık yapmak gerekir. Ama bu yoldan sapmadığınız sürece zafer muhakkaktır. Rabbimiz bize bu müjdeyi 'Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, eğer gerçekten iman etmişseniz muhakkak üstün olan sizsiniz' emri ilahisiyle hitap ediyor" diye konuştu.