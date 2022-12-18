Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nda helalleşme tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de “Türkiye Yüzyılı” ve “Gençlik Buluşması” programlarına katıldı.

"ÖNCE GEL DİYARBAKIR ANNELERİYLE HELALLEŞ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hellalleşme çağrısı üzerinden eleştirilerini sıraladı.



Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: "Şimdi birileri, 'helalleşmeye' gelecekmiş. Sen önce helalleşmeye gideceksen, gel Diyarbakır Anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen, önce 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak, onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın, bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın, bir taraftan altılı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz ve 2023 bunun cevabı olacak."



"TAYFUN FÜZESİNDE 1000 KİLOMTREYİ YAKALAYACAĞIZ"



Erdoğan'ın hedefinde, Yunanistanla yaşanan adalar krizi de vardı.



Bir gencin, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu hatırlatması ve Yunan medyasının Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmesinin ardından, "Sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:



"Korkuyorlar tabii. Bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."



Aynı gencin "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözünü anımsatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O kadar... Gencimiz yetişiyor işte, bak ne diyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Sizin gibi gençlerle beraber evelallah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz." diye konuştu.



"PUTİN 'FİYATI SİZ BELİRLEYİN" DEDİ, KABUL ETTİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan,, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurulması önerisine ilişkin de açıklamalarda bulundu.



"Birkaç aydır Türkiye'nin doğalgaz hub'ı (merkez) olma gündemi var. Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden satılmasıyla gündem başladı. Bu hafta da Türkmenistan'a gittiniz, gazla ilgili gündem oluştu. Silivri'de doğal gaz yer altı depolama tesisi açtınız. Bu konuda ülkemizin böyle rol üstleneceğini ne zaman öngördünüz?" sorusuna karşılık Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu uzun zamandır gündemimizde olan bir durumdu. Bunu Sayın Putin ile defalarca görüştük ve Sayın Putin Türkiye'yi bu noktada bir 'hub' olarak kabul etti ve 'Türkiye üzerinden Avrupa'ya bu doğalgazı verebiliriz hatta hatta fiyatı da siz belirleyin.' dedi. Biz de kabul dedik ve TürkAkım olarak inşallah bunun adını da koyduk. Türkmenistan'da yaptığımız seyahatte de Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye olarak üçlü böyle bir adımı atıp alamayacağımızı konuştuk. 'Niye olmasın' dendi ve şimdi bir görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme de. Benim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım ekibiyle, Azerbaycan ekibiyle Türkmenistan ekibiyle bir ön çalışma yapacaklar. Bu ön çalışmadan sonra da biz liderler olarak tekrar bir araya geleceğiz. Nasıl bir yol haritası belirleyeceğiz bunun kararını inşallah vereceğiz. Çünkü Türkmenistan'dan, özellikle Azerbaycan üzerinden böyle bir doğalgazın ülkemize gelmesi bizi çok daha rahatlatacaktır."