Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına yanıt

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Toplamda 2,3 milyar lirayı geçen hizmetin toplu açılışını yapmak üzere sizlerler bir aradayız. 20 yıldır Trabzon'u hak ettiği eserlere kavuşturmak için çalışıyoruz.

CHP kiminle yan yana, terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla el ele dolaşanlara benim milletim yürü der mi? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi? Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı partiyi ülke yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Seçimden sonra ipleri ellerine alınca liyakatine bakmazsızın kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koymak oldu. Yarın ülkenin başına geçseler Batı'dan talimat alacaklar. Bunların sözleri değil hayatları da yalan.

"YALANCILIĞINI İSPAT ETTİN"

Bir kadın vardı ya büyük yalan söyleyeceksin. Bunları dediler mi. Sonra ne oldu, şimdi yargı aldı tutukladı, şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar, CHP'ye. Bay Kemal de yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam çıkmşı benim TV programımın olduğu saatte o da açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan, ihale yapmışız ve müteahhit firmalara burayı 3 kat fazla rakamla verdiğimizi söylüyor. Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanı'ma dedim ki dersini ver. Ertesi akşam Adil Bey çıktı buna güzel bir ders verdi."