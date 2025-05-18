Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı acıları hüzünle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü paylaşımı


Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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