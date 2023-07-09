Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ KARDEŞLERİMİZ ŞAHİT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ın ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldığına işaret ederek, "Fedakarlık timsali Kızılay personelimiz, bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir." ifadelerini kullandı.

"KIZILAY YIPRATILMAMALI"



Türk Kızılay'ın devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olduğunu dile getiren Erdoğan, Kızılay'a sahip çıkmanın tüm kesimleriyle 85 milyon olarak herkesin görevi olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu mesajında şöyle devam etti:



"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneğimizin Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."