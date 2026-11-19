Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız, yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi bir gündeyiz." ifadesini kullandı.Dünyada bir ilk olarak milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın 3 adedinin güvenlik güçlerinin envanterine girdiğini belirten Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye , dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu. Bu, hem dünyadaki 'savunma mimarileri' açısından yeni bir dönemin başlamasıdır hem de Türkiye'nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir. 'Özgüven devrimi'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ülkemizi her alanda, özellikle savunma sanayiinde ilklere imza atan bir noktaya taşıdı.

KIZILELMA ile elde ettiğimiz kazanıma ve başarıya imza atan Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun."

HALUK GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gök vatanımızda tarihi bir gün, savunma sanayimizde yeni bir eşik!" ifadelerine yer verdi.

20 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik edildiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Envantere giren ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran KIZILELMA, artık kahraman güvenlik güçlerimizin emrinde! Bu büyük gururu bizlere yaşatan Baykar ailesini ve gece gündüz demeden ter döken tüm mühendislerimiz ile teknisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi'ne adayan merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizi ve ebediyete irtihal eden tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bir babanın hayali, evlatlarının emeğiyle milletimizin gücü oldu. Türkiye Yüzyılı'nın gökyüzündeki nişanesi KIZILELMA vatanımıza, milletimize ve ordumuza hayırlı uğurlu olsun!"

BURHANETTİN DURAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da KIZILELMA'nın envantere girmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Türkiye, savunma sanayiinde kendi imkân ve kabiliyetleriyle tarih yazmaya devam ediyor” diyen Duran şunları söyledi:

Dünyada bir ilk olarak millî insansız savaş uçağımız KIZILELMA’nın 3 adetinin güvenlik güçlerimizin envanterine girmesi, ülkemizin mühendislik gücünün, teknolojik birikiminin ve stratejik vizyonunun önemli bir göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz kararlı irade, Türkiye’yi geleceğin savunma teknolojilerini geliştiren ülkeler arasında öncü bir konuma taşıyor.

Bu önemli başarıda emeği bulunan Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar başta olmak üzere BAYKAR ailesini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve tüm çalışanları gönülden tebrik ediyorum. KIZILELMA’nın ülkemize, milletimize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olmasını diliyorum"