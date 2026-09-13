Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşularına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize 'de geçirdi.

Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan çıkarak baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen hemşerileriyle anı fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonrası Erdoğan, Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yoluyla kentten ayrıldı.