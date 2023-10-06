Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kongre mesaisi

ERDOĞAN NE MESAJLAR VERECEK?



Erdoğan aynı zamanda, yarın önemli bir konuşma da yapacak.



Bu konuşma hem iç politikaya hem de dış politikaya ilişkin olacak.



Erdoğan’ın devam eden terörle mücadele operasyonlarına ayrı bir başlık açması ve ABD’nin Türk SİHA’sını düşürmesi sonrasında yaşananlara ilişkin ilk mesajlarını vermesi bekleniyor.



Erdoğan’ın bir yandan da iç politikada yeni anayasaya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.



SEÇİM STARTI VERİLECEK



Erdoğan yarın yerel seçim startını da verecek.



Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP arasındaki işbirliğine yönelik sürdürülen son çalışmalara yönelik gelişmelere dair bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verilmesi de bekleniyor.

ERDOĞAN DELEGE KARTINI ALDI Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek kongre öncesinde delege kartını aldı.



O anlara ilişkin görüntüler, AK Parti’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.