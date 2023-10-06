Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kongre mesaisi

AK Parti 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi yarın Ankara’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre mesaisi AK Parti Genel Merkezi’nde sürüyor. Yarın yapılacak kongrede Erdoğan’ın yeni “A Takımı”nı belirlemesi beklenirken, yapacağı konuşmada vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kongre mesaisi

AK Parti 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara’da toplanacak.

Cumhurbaşkanı , bugün de AK Parti Genel Merkezi’ndeki kongre mesaisini sürdürüyor.

Kongrede, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanacak kadrolar belirlenecek.

75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği genel başkanlık seçimi yarın gerçekleştirilecek.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK üzerinden yeni “A Takımı”nı yani MYK üyelerini de belirlemesi bekleniyor.

Erdoğan’ın katılımıyla bugün Genel Merkez’de listelere son şekli veriliyor.

AK Parti’de 4. Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı

AK Parti’de 4. Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı

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ERDOĞAN NE MESAJLAR VERECEK?

Erdoğan aynı zamanda, yarın önemli bir konuşma da yapacak.

Bu konuşma hem iç politikaya hem de dış politikaya ilişkin olacak.

Erdoğan’ın devam eden terörle mücadele operasyonlarına ayrı bir başlık açması ve ABD’nin Türk SİHA’sını düşürmesi sonrasında yaşananlara ilişkin ilk mesajlarını vermesi bekleniyor.

Erdoğan’ın bir yandan da iç politikada yeni anayasaya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

SEÇİM STARTI VERİLECEK

Erdoğan yarın yerel seçim startını da verecek.

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP arasındaki işbirliğine yönelik sürdürülen son çalışmalara yönelik gelişmelere dair bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verilmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kongre mesaisi - 1

ERDOĞAN DELEGE KARTINI ALDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek kongre öncesinde delege kartını aldı.

O anlara ilişkin görüntüler, AK Parti’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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