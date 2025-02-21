Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre mesajı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi pazar günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye ilişkin "23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre mesajı

Son dakika haberi!  8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından kongreye ilişkin paylaşım yaptı.

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak..." ifadelerini kullanan Erdoğan, "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." dedi.

62 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

Kongreye, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek.

İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da büyükelçilik ve diplomatik düzeyde katılım olacak.

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