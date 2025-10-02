Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümüdolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hesabından yaptığı paylaşımında,şunları kaydetti: 

"’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum.

Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" 

