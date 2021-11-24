Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

Haberler 24.11.2021 - 20:56 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 20:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Hükümetine baş sağlığı diledi.
Dün Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev almıştı. Yaşanan faciada 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum" dedi.
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