Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'da gerçekleşen otobüs faciasında hayatını kaybeden 46 kişi için taziye mesajı yayınladı.

Haberler 24.11.2021 - 20:56 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 20:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

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Bulgaristan’da otobüs faciası: 12'si çocuk 46 kişi yanarak öldü

Bulgaristan’da otobüs faciası: 12'si çocuk 46 kişi yanarak öldü

Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Hükümetine baş sağlığı diledi.

Dün Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev almıştı. Yaşanan faciada 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum" dedi.

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BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI: İSTANBUL'DAKİ SON ANLAR KAMERADA

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