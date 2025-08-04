Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS tercih sonuçlarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının tüm gençlere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."
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