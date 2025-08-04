Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS tercih sonuçlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."