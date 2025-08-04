Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS tercih sonuçlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının tüm gençlere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS tercih sonuçlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı , bugün açıklanan tercih sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."

AÇIKLANDI | LGS tercih sonuçları 2025 MEB sorgulama ekranı: LGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar ve lise taban puanları

AÇIKLANDI | LGS tercih sonuçları 2025 MEB sorgulama ekranı: LGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar ve lise taban puanları

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